Американский полутяж рассказал, что его впечатлило в спаррингах с Головкиным

— Мы спарринговали три полных недели. GGG действительно умеет боксировать. У него потрясающий джеб, очень сильный. В целом он очень техничный боксер. Я знал, что он обладает силой, но многие люди не знают, насколько он опытный. Парень провел более 300 любительских боев и имеет пару золотых медалей. Вы не получите этого, если вы не великий боксер.

Я был впечатлен его боксерским IQ, таймингом, точностью. Он наносит очень точные удары и ничего не тратит попусту. Если вы посмотрите его нокауты, то увидите, что все они были идеальными ударами. И еще одна вещь — его работа ног! Головкин — гений в срезании углов. Это как математика. Он знает как сделать шаг, насколько широко, как быстро, и что самое главное, когда это сделать. Когда он режет ринг так хорошо, у вас не остается выбора. Его способность срезать углы, возможно, наиболее впечатляющая вещь из тех, что я видел, — рассказал Boxingnewsandviews.com боксер.