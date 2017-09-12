— Думаю, что в этом поединке Геннадий Головкин должен будет выиграть, и предполагаю, что, возможно, сделает он это даже нокаутом.

Эту победу, конечно, будет ждать весь Казахстан, и надеюсь, что Геннадий порадует нас своей очередной победой на ринге, — сказал Серик Сапиев.



Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение казахстанцу: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.