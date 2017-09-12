Серик Сапиев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
В преддверии долгожданного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом из Мексики корреспондент республиканского
интернет-портала Sports.kz попросил дать свой прогноз на этот бой олимпийского чемпиона Лондона Серика Сапиева.
— Думаю, что в этом поединке Геннадий Головкин должен будет выиграть, и предполагаю, что, возможно, сделает он это даже нокаутом.
Эту победу, конечно, будет ждать весь Казахстан, и надеюсь, что Геннадий порадует нас своей очередной победой на ринге, — сказал Серик Сапиев.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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