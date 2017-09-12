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https://sport.mail.ru/news/boxing/30978395/
12 сентября 2017, 12:53 | Бокс | Sports.kz

Серик Сапиев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

В преддверии долгожданного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом из Мексики корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил дать свой прогноз на этот бой олимпийского чемпиона Лондона Серика Сапиева.

— Думаю, что в этом поединке Геннадий Головкин должен будет выиграть, и предполагаю, что, возможно, сделает он это даже нокаутом.

Эту победу, конечно, будет ждать весь Казахстан, и надеюсь, что Геннадий порадует нас своей очередной победой на ринге, — сказал Серик Сапиев.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение казахстанцу: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.

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