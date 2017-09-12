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https://sport.mail.ru/news/boxing/30977526/
12 сентября 2017, 12:09 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанские болельщики в поддержку Головкина перед боем с «Канело» прошлись по голливудской «Аллее славы»

В сети появилось видео в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в преддверии его поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Участники акции пожелали своему кумиру удачи в предстоящем бою.

«GGG — наш чемпион, я решил со своими друзьями сделать видео в поддержку нашего чемпиона до его боя с “Канело”. Тяжелая работа окупается, удачи GGG!!!», — поделился автор ролика.

Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.

Также их бой будет показан в 400 кинотеатрах США. Обслуживать поединок, на кону которого стоят все титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело», вызвана американская судейская бригада.

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