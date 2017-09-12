Казахстанские болельщики в поддержку Головкина перед боем с «Канело» прошлись по голливудской «Аллее славы»

Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Участники акции пожелали своему кумиру удачи в предстоящем бою.

«GGG — наш чемпион, я решил со своими друзьями сделать видео в поддержку нашего чемпиона до его боя с “Канело”. Тяжелая работа окупается, удачи GGG!!!», — поделился автор ролика.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY6kLcbh9Vl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I love boxing @gggboxing And GGG??? is our champion, i've decided with my friends to make a support video to our champion before his fight with Canelo! ?? Hard work pays off, good luck GGG!!! @dudoser_ok @mavika777 ?? by @yoshi_kant @duman_aman @rus_kh_kz @zhandos_tursumbaev @canelo @almostescobar @boxinghype @ggg_fan_world @youdontplayboxing @boxingband @boxingfanatik @wargolovkin @ggg_gennady_golovkin @boxingway @boxingnews360 @boxingempire @boxing.mj @officialbehindthegloves @boxingforum Генадий мы желаем вам удачи! Будем признательны, если вы сделаете репост на свой Инстаграм!!!?? #ggg #gggvscanelo #canelo #loser #boxing #winner #kz #kazakhstan #box #fight #video #support #16september #vegas #strong #головкин #генадийголовкин #ггг #канело #бокс #казахстнан #кз #боксируй #la #losangeles #us</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Alexandr Mikhailov (@thealexandrmikhailov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-11T21:01:47+00:00">Сен 11 2017 в 2:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.

Также их бой будет показан в 400 кинотеатрах США. Обслуживать поединок, на кону которого стоят все титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело», вызвана американская судейская бригада.