Казахстанские болельщики в поддержку Головкина перед боем с «Канело» прошлись по голливудской «Аллее славы»
В сети появилось видео в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в преддверии его поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по «Аллее славы» в
«GGG — наш чемпион, я решил со своими друзьями сделать видео в поддержку нашего чемпиона до его боя с “Канело”. Тяжелая работа окупается, удачи GGG!!!», — поделился автор ролика.
Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
Также их бой будет показан в 400 кинотеатрах США. Обслуживать поединок, на кону которого стоят все титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело», вызвана американская судейская бригада.
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