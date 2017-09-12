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https://sport.mail.ru/news/boxing/30977496/
12 сентября 2017, 11:59 | Бокс | Sports.kz

Кто из казахстанских боксеров хорошо проявил себя на вечере бокса в Астане

Олимпийский чемпион Сиднея Ермахан Ибраимов поделился со Sports.kz мнением о лучших из девяти казахстанских боксеров, выступивших на вечере бокса в Астане.

— Отличное впечатление о себе оставил Мейирим Нурсултанов, который в поединке против Исаэля Бруно из Бразилии буквально просто сломил его в течение минуты.

Неплохо, в своем стиле, отбоксировал Али Ахмедов, который нокаутировал американца Джастина Томаса Берила, — сказал Ибраимов.

Напомним, в главном бою Канат Ислам техническим нокаутом одолел канадца Брэндона Кука, после чего вновь был подвергнут критике за уровень соперника.

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