Руслану Мырсатаеву посоветовали завершить карьеру
Победитель Олимпиады в Сиднее Ермахан Ибраимов высказал Sports.kz мнение о побединка Руслана Мырсатаева с аргентинцем Андреасом Афранли на вечере бокса в Астане.
— Неуверенно действовал в ринге наш ветеран Руслан Мырсатаев в бою против аргентинца Андреаса Афранли. Надо понимать, что время берет свое, и казахстанцу нужно подумывать о завершении своих выступлений на ринге. Неприятные впечатления и от боя Жанкоша Турарова, который в поединке против Бруно Леонардо Ромая из Аргентины серьезно травмировал себе руку, — сказал Ибраимов.
Напомним, Мырсатаев одержал победу над оппонентом техническим нокаутом в четвертом раунде.
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