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https://sport.mail.ru/news/boxing/30977494/
12 сентября 2017, 11:57 | Бокс | Sports.kz

Руслану Мырсатаеву посоветовали завершить карьеру

Победитель Олимпиады в Сиднее Ермахан Ибраимов высказал Sports.kz мнение о побединка Руслана Мырсатаева с аргентинцем Андреасом Афранли на вечере бокса в Астане.

— Неуверенно действовал в ринге наш ветеран Руслан Мырсатаев в бою против аргентинца Андреаса Афранли. Надо понимать, что время берет свое, и казахстанцу нужно подумывать о завершении своих выступлений на ринге. Неприятные впечатления и от боя Жанкоша Турарова, который в поединке против Бруно Леонардо Ромая из Аргентины серьезно травмировал себе руку, — сказал Ибраимов.

Напомним, Мырсатаев одержал победу над оппонентом техническим нокаутом в четвертом раунде.

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