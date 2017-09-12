Руслану Мырсатаеву посоветовали завершить карьеру

— Неуверенно действовал в ринге наш ветеран Руслан Мырсатаев в бою против аргентинца Андреаса Афранли. Надо понимать, что время берет свое, и казахстанцу нужно подумывать о завершении своих выступлений на ринге. Неприятные впечатления и от боя Жанкоша Турарова, который в поединке против Бруно Леонардо Ромая из Аргентины серьезно травмировал себе руку, — сказал Ибраимов.



Напомним, Мырсатаев одержал победу над оппонентом техническим нокаутом в четвертом раунде.