Тренер Сондерса объяснил, почему его подопечный свергнет Головкина

Сондерс и Ингл начали сотрудничество всего несколько месяцев назад, и для них этот бой станет своего рода проверкой на прочность их совместных тренировочных трудов.

«Когда у вас есть только 12 недель, чтобы подготовить бойца, с которым ты не работал раньше — это очень сложно. Но, он много работал и был привязан к тренировочному лагерю. Он сильно мотивирован, наслаждается обучением и ладит со всеми парнями в нашем лагере. Его предыдущие тренировки были неправильными. Я не обвиняю его прошлых инструкторов. Я обвиняю Билла. Его питание тоже было неправильным. Теперь, у него со всем полный порядок. Надеюсь, все это подарит положительный результат в бою с Монро. Мы увидим, что может сделать Билл. Он докажет, что он должен был уже в течение последних четырех или пяти лет быть лидером дивизиона», — сказал Ингл.