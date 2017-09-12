Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30977493/
12 сентября 2017, 11:52 | Бокс | Sports.kz

Тренер Сондерса объяснил, почему его подопечный свергнет Головкина

Тренер британского чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, Доминик Ингл, заявил, что его подопечный покажет в эти выходные, почему он — человек, который свергнет суперзвезд среднего дивизиона, таких как Сауль Альварес и Геннадий Головкин.

Сондерс и Ингл начали сотрудничество всего несколько месяцев назад, и для них этот бой станет своего рода проверкой на прочность их совместных тренировочных трудов.

«Когда у вас есть только 12 недель, чтобы подготовить бойца, с которым ты не работал раньше — это очень сложно. Но, он много работал и был привязан к тренировочному лагерю. Он сильно мотивирован, наслаждается обучением и ладит со всеми парнями в нашем лагере. Его предыдущие тренировки были неправильными. Я не обвиняю его прошлых инструкторов. Я обвиняю Билла. Его питание тоже было неправильным. Теперь, у него со всем полный порядок. Надеюсь, все это подарит положительный результат в бою с Монро. Мы увидим, что может сделать Билл. Он докажет, что он должен был уже в течение последних четырех или пяти лет быть лидером дивизиона», — сказал Ингл.

Напомним, 16 сентября в Лондоне Сондерсу предстоит провести защиту своего титула в бою с американцем Вилли Монро-младшим.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Серик Сапиев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Серик Сапиев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

В преддверии долгожданного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом из Мексики корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил дать свой прогноз на этот бой олимпийского чемпиона Лондона Серика Сапиева.
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Геннадия Головкина освистали на бейсбольном матче

Сильвестр Сталлоне прокомментировал бой Головкин - Альварес

Головкин объяснил, почему бой с «Канело» не пройдет всю дистанцию