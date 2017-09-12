Расписание финальной недели перед боем GGG — Канело
Что, где и во сколько по времени Астаны.
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Стало известно расписание событий финальной недели перед боем чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина и обладателя титула линейного чемпиона мира по версии журнала The Ring Сауля Альвареса.
13 сентября
00:00 (здесь и далее время Астаны) — прибытие Головкина и Альвареса, MGM Grand.
14 сентября
04:00 — открытая тренировка участников андеркарда, MGM Grand.
15 сентября
06:00 —
16 сентября
01:00 — официальное взвешивание Головкина и Альвареса, MGM Grand.
16 сентября
04:00 — главное событие, вечер боя Головкин — Альварес,
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