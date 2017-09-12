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https://sport.mail.ru/news/boxing/30977285/
12 сентября 2017, 11:46 | Бокс | Prosports.kz

Расписание финальной недели перед боем GGG — Канело

Что, где и во сколько по времени Астаны.

Что где и во сколько по времени <span class=error>Астаны</span>. Увеличить
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Стало известно расписание событий финальной недели перед боем чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина и обладателя титула линейного чемпиона мира по версии журнала The Ring Сауля Альвареса.

13 сентября

00:00 (здесь и далее время Астаны) — прибытие Головкина и Альвареса, MGM Grand.

14 сентября

04:00 — открытая тренировка участников андеркарда, MGM Grand.

15 сентября

06:00 — промо-акция Hennessy, MGM Grand.

16 сентября

01:00 — официальное взвешивание Головкина и Альвареса, MGM Grand.

16 сентября

04:00 — главное событие, вечер боя Головкин — Альварес, T-Mobile Arena.

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