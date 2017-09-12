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https://sport.mail.ru/news/boxing/30977265/
12 сентября 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Сондерс заявил, что может покинуть средний вес

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) не исключает, что сменит весовую категорию на более тяжёлую, но только после того, как «закончит свои дела» в нынешнем дивизионе. Напомним, что в эту субботу, 16 сентября, Сондерс проведёт защиту против американца Вилли Монро.

«Я большой средневес и не хочу терять это преимущество.

В то же время, нет ни одного суперсредневеса, который бы меня страшил. Можете поинтересоваться у любого из суперсредневесов, с которыми я спарринговал, — они все скажут, что я был хорош. Пожалуй, Каллум Смит — единственный известный британец из этого веса, с которым я ещё не пересекался в ринге", — приводит слова Сондерса Boxingscene.

«Я готов драться с Головкиным и “Канело”, но не вижу от них ответного желания. Если этому быть, значит, так оно и будет. А в следующую категорию я обязательно перейду, но только после того, как сделаю свою работу в среднем весе».

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