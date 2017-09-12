Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30976624/
12 сентября 2017, 11:28 | Бокс | Vesti.kz

Где посмотреть бой Головкин — «Канело» Альварес

Уже в ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Прямую трансляцию боя Головкин — «Канело» в Казахстане покажут сразу два телеканала.

Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport (бывшие «Казахстан» и KazSport), которые входят в холдинг «РТРК «Казахстан», получивший права на трансляцию.

Сауль «Канело» Альварес прибыл в Лас-Вегас на бой с Геннадием Головкиным.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Потенциальный соперник Головкина Сондерс заявил, что может покинуть средний вес

Потенциальный соперник Головкина Сондерс заявил, что может покинуть средний вес

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) не исключает, что сменит весовую категорию на более тяжёлую, но только после того, как «закончит свои дела» в нынешнем дивизионе. Напомним, что в эту субботу, 16 сентября, Сондерс проведёт защиту против американца Вилли Монро.
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Если сборная Казахстана по футзалу выиграет турнир в Таиланде, у нас снова заговорят о том, чего нет - специалист

Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес

Мейвезер-младший и отец дали советы Альваресу для победы над Головкиным