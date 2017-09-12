Где посмотреть бой Головкин — «Канело» Альварес
Уже в ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Прямую трансляцию боя Головкин — «Канело» в Казахстане покажут сразу два телеканала.
Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport (бывшие «Казахстан» и KazSport), которые входят в холдинг «РТРК «Казахстан», получивший права на трансляцию.
Сауль «Канело» Альварес прибыл в
В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter