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https://sport.mail.ru/news/boxing/30976174/
12 сентября 2017, 10:28 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер-младший и отец дали советы Альваресу для победы над Головкиным

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях 40-летний Флойд Мейвезер-младший и его отец дали советы бывшему сопернику — мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) для достижения победы в бою 16 сентября против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО). Об этом сообщает Allboxing.ru.

По мнению Мейвезера-младшего, Альваресу обязательно нужно чаще атаковать в корпус Головкина: «Ему нужно работать по туловищу. Он не сможет победить досрочно, если не будет работать по туловищу».

Позицию своего сына поддержал Флойд Мейвезер-старший. «Дело не в том, что Triple G плохо держит удары по туловищу. Но если ты будешь этим пользоваться, то можно открыть путь к тому, чего мы не видели раньше», — добавил он.

Ранее по этому поводу высказался бывший соперник Головкина — Вилли Монро-младший. По мнению американца, GGG не совладает со скоростью, комбинациями и свежестью Альвареса, который в итоге одержит досрочную победу.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему платных трансляций. На кону будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC.

Отметим, что Альварес уже прибыл к месту проведения боя, который будет обслуживать американская судейская бригада.

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Уже в ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Прямую трансляцию боя Головкин — «Канело» в Казахстане покажут сразу два телеканала.
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