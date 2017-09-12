Мейвезер-младший и отец дали советы Альваресу для победы над Головкиным

По мнению Мейвезера-младшего, Альваресу обязательно нужно чаще атаковать в корпус Головкина: «Ему нужно работать по туловищу. Он не сможет победить досрочно, если не будет работать по туловищу».

Позицию своего сына поддержал Флойд Мейвезер-старший. «Дело не в том, что Triple G плохо держит удары по туловищу. Но если ты будешь этим пользоваться, то можно открыть путь к тому, чего мы не видели раньше», — добавил он.

Ранее по этому поводу высказался бывший соперник Головкина — Вилли Монро-младший. По мнению американца, GGG не совладает со скоростью, комбинациями и свежестью Альвареса, который в итоге одержит досрочную победу.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему платных трансляций. На кону будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC.

Отметим, что Альварес уже прибыл к месту проведения боя, который будет обслуживать американская судейская бригада.