Мейвезер-младший и отец дали советы Альваресу для победы над Головкиным
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях 40-летний Флойд
Мейвезер-младший и его отец дали советы бывшему сопернику — мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) для достижения победы в бою 16 сентября против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО). Об этом сообщает Allboxing.ru.
По мнению
Позицию своего сына поддержал Флойд
Ранее по этому поводу высказался бывший соперник Головкина — Вилли
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
Отметим, что Альварес уже прибыл к месту проведения боя, который будет обслуживать американская судейская бригада.
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