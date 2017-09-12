Санчес: Рад, что мы не стали драться с Сондерсом в июне. Головкин уже не юнец и ему нужен отдых

Стороны вели переговоры о поединке, который, по слухам, должен был состояться в июне в Астане. Однако команда Головкина отказалась от этой идеи в пользу поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Причина моей радости в том, что у Геннадия был реально напряженный график, а боксеру иногда нужен отдых. То, что мы не стали драться с Сондерсом, было к лучшему. Нам не нужно было начинать новый тренировочный лагерь спустя лишь две недели после боя с Джейкобсом.

В таком случае мы бы прошли очередной тяжелый лагерь, а до сентября бы осталось всего три месяца, и у нас начался бы очередной тяжелый лагерь. Поэтому я счастлив за Головкина. Ему уже 35 лет. Он уже не юнец, так что все это в совокупности, поможет обоим парням быть полностью готовыми к 16 сентября, — сказал Санчес.

Добавим, что Сондерс также 16 сентября, но уже в Лондоне проведет защиту титула против бывшего соперника Головкина — американца Вилли Монро-младшего.

Между тем, промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал время и место проведения боя с победителем противостояния Головкин — «Канело».