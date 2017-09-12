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https://sport.mail.ru/news/boxing/30975774/
12 сентября 2017, 10:21 | Бокс | Vesti.kz

Санчес: Рад, что мы не стали драться с Сондерсом в июне. Головкин уже не юнец и ему нужен отдых

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), уверен, что они приняли верное решение, когда отказалась от боя с обладателем пояса WBO в этом же весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Стороны вели переговоры о поединке, который, по слухам, должен был состояться в июне в Астане. Однако команда Головкина отказалась от этой идеи в пользу поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Причина моей радости в том, что у Геннадия был реально напряженный график, а боксеру иногда нужен отдых. То, что мы не стали драться с Сондерсом, было к лучшему. Нам не нужно было начинать новый тренировочный лагерь спустя лишь две недели после боя с Джейкобсом.

В таком случае мы бы прошли очередной тяжелый лагерь, а до сентября бы осталось всего три месяца, и у нас начался бы очередной тяжелый лагерь. Поэтому я счастлив за Головкина. Ему уже 35 лет. Он уже не юнец, так что все это в совокупности, поможет обоим парням быть полностью готовыми к 16 сентября, — сказал Санчес.

Добавим, что Сондерс также 16 сентября, но уже в Лондоне проведет защиту титула против бывшего соперника Головкина — американца Вилли Монро-младшего.

Между тем, промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал время и место проведения боя с победителем противостояния Головкин — «Канело».
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