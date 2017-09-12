Сауль «Канело» Альварес прибыл в Лас-Вегас на бой с Геннадием Головкиным
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) прибыл в Лас-Вегас, где 16 сентября ему предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает BoxingScene.com.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело». Кроме того, WBC изготовил специальный пояс для победителя их противостояния.
Также их бой покажут в 400 кинотеатрах США. Для Головкина, который ранее никогда не дрался в
Фото: boxingscene.com
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