Сауль «Канело» Альварес прибыл в Лас-Вегас на бой с Геннадием Головкиным

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. Он будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) в США и Великобритании. На шоу ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы.

На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело». Кроме того, WBC изготовил специальный пояс для победителя их противостояния.

Также их бой покажут в 400 кинотеатрах США. Для Головкина, который ранее никогда не дрался в Лас-Вегасе, это будет первый подобный опыт. Обслуживать поединок будет американская судейская бригада.

Фото: boxingscene.com