Промоутер Кука пожаловался на удары ниже пояса от Ислама и озвучил гонорар за бой в Астане
Промоутер канадского боксера первого среднего веса Брэндона Кука (18−1, 11 КО) Тайлер Бакстон рассказал корреспонденту Vesti.kz о «грязном» боксе казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО) и желании взять реванш.
— Сейчас Брэндон чувствует себя прекрасно. После боя выглядел лучше, чем Канат, — поделился Бакстон.
— Считаете ли вы, что судья поспешил остановить бой?
— Да. Брэндон уже поднялся и пробил. Останавливать бой нужно было когда он лежал.
— Но Ислам владел преимуществом. Вы думаете, что Кук мог изменить ход битвы?
— Удары ниже пояса помогли Канату. Брэндон показал, что у него есть сила, чтобы причинить боль Исламу. Кук верит в спортивное мастерство и дрался «чисто». Канат же знал, что Брэндон сильнее, поэтому он все время проводил грязные удары ниже пояса. Путешествие было дальним и мы разочарованы тем, что не получили чистую борьбу. С положительной стороны, Астана — прекрасный город. Мы отлично провели время с очень приятными людьми.
— Вы потребуете
— Мы знаем, что Канат этого не хочет. Наша задача вернуть свой рейтинг и обойти Ислама. В следующий раз мы заставим их сразиться на наших условиях. В этом случае Брэндон подготовится к грязным ударам Ислама.
— Скажите, сколько Кук заработал в этом бою?
— В качестве его гонорара прописана шестизначная цифра. Точную информацию раскрывать не могу.
Напомним, что 9 сентября в Астане Ислам в девятом раунде главного боя вечера бокса нокаутировал Кука. Видео поединка можно посмотреть здесь. Таким образом, он защитил титулы WBO NABO и WBA
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