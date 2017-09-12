Промоутер Кука пожаловался на удары ниже пояса от Ислама и озвучил гонорар за бой в Астане

— Сейчас Брэндон чувствует себя прекрасно. После боя выглядел лучше, чем Канат, — поделился Бакстон.

— Считаете ли вы, что судья поспешил остановить бой?

— Да. Брэндон уже поднялся и пробил. Останавливать бой нужно было когда он лежал.

— Но Ислам владел преимуществом. Вы думаете, что Кук мог изменить ход битвы?

— Удары ниже пояса помогли Канату. Брэндон показал, что у него есть сила, чтобы причинить боль Исламу. Кук верит в спортивное мастерство и дрался «чисто». Канат же знал, что Брэндон сильнее, поэтому он все время проводил грязные удары ниже пояса. Путешествие было дальним и мы разочарованы тем, что не получили чистую борьбу. С положительной стороны, Астана — прекрасный город. Мы отлично провели время с очень приятными людьми.

— Вы потребуете матч-реванш?

— Мы знаем, что Канат этого не хочет. Наша задача вернуть свой рейтинг и обойти Ислама. В следующий раз мы заставим их сразиться на наших условиях. В этом случае Брэндон подготовится к грязным ударам Ислама.

— Скажите, сколько Кук заработал в этом бою?

— В качестве его гонорара прописана шестизначная цифра. Точную информацию раскрывать не могу.