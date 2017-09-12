Промоутер Сондерса назвал время и место проведения боя с победителем противостояния Головкин - "Канело"

У Сондерса на 16 сентября в Лондоне намечен бой с бывшим соперником Triple G — американцем Вилли Монро-младшим. Головкин в этот же день, но уже в Лас-Вегасе проведет защиту своих титулов — WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

«Подождем результатов поединков 16 сентября, но Уоррен знает, чего я хочу. Я определенно нацелен на победителя боя “Канело” — Головкин. Мне хочется выйти на ринг еще раз в этом году», — сказал Сондерс.

По словам Уоррена, в случае победы Головкина над Альваресом, бой с Сондерсом можно будет организовать уже в декабре текущего года в Великобритании.

«Я не думаю, что это будет тяжело устроить, ведь в случае успеха 16 сентября Билли будет владеть огромным куском мозайки. Это единственный способ для победителя боя Головкин — «Канело» объединить титулы в среднем весе. Такой поединок логичен. Мы сделаем это, я абсолютно в этом уверен.