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https://sport.mail.ru/news/boxing/30975270/
12 сентября 2017, 9:12 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Сондерса назвал время и место проведения боя с победителем противостояния Головкин — «Канело»

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о планах по организации своему подопечному боя с победителем противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

У Сондерса на 16 сентября в Лондоне намечен бой с бывшим соперником Triple G — американцем Вилли Монро-младшим. Головкин в этот же день, но уже в Лас-Вегасе проведет защиту своих титулов — WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

«Подождем результатов поединков 16 сентября, но Уоррен знает, чего я хочу. Я определенно нацелен на победителя боя “Канело” — Головкин. Мне хочется выйти на ринг еще раз в этом году», — сказал Сондерс.

По словам Уоррена, в случае победы Головкина над Альваресом, бой с Сондерсом можно будет организовать уже в декабре текущего года в Великобритании.

«Я не думаю, что это будет тяжело устроить, ведь в случае успеха 16 сентября Билли будет владеть огромным куском мозайки. Это единственный способ для победителя боя Головкин — «Канело» объединить титулы в среднем весе. Такой поединок логичен. Мы сделаем это, я абсолютно в этом уверен.

Если это будет «Канело», то бой пройдет в Штатах, если Головкин — мы бы могли организовать его в Великобритании. Если Головкин победит, то похоже, что они захотят провести поединок где-то в декабре, — пояснил промоутер.

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