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https://sport.mail.ru/news/boxing/30974827/
12 сентября 2017, 9:07 | Бокс | Vesti.kz

Альварес подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) в интервью BoxNation подверг сомнению уровень оппозиции своего будущего соперника — казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

По его словам, Головкин имеет репутацию нокаутера лишь потому, что все его соперники стояли перед ними и принимали его удары.

«Я не избегал Головкина, совсем нет. Ранее я слышал подобное от других боксеров, но все заканчивалось тем, что я избивал их. Так что, я собираюсь делать то, что делаю лучше всего. 16 сентября все об этом узнают.

Я бы очень легко нокаутировал соперников Головкина. Я сделал бы то же самое, и даже еще легче. Дело не в том, что Головкин нокаутер, просто он очень хорошо действует в ринге. У него есть сила, но он еще никогда не дрался с кем-то, кто был бы способен стоять перед ним и уклоняться от сильных ударов, контратаковать. Я считаю, в этом и заключается разница.

Но если соперник выходишь стоять и получать удары, то конечно, он (Шоловкин) будет мощным панчером. Но теперь он встретится с кем-то совсем другим. Посмотрим, что случится 16 сентября и кто кого нокаутирует, — сказал Альварес.

Сам Головкин в интервью BoxNation заявил, что в бою с «Канело» не допустит повторения сценария мартовского поединка против американца Дэниэла Джейкобса, которого он победил единогласным решением судей.

Поединок между Головкиным и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции). Помимо титулов казахстанца, на кону также будут стоять специальный пояс от WBC, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.

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