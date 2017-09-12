Альварес подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера

По его словам, Головкин имеет репутацию нокаутера лишь потому, что все его соперники стояли перед ними и принимали его удары.

«Я не избегал Головкина, совсем нет. Ранее я слышал подобное от других боксеров, но все заканчивалось тем, что я избивал их. Так что, я собираюсь делать то, что делаю лучше всего. 16 сентября все об этом узнают.

Я бы очень легко нокаутировал соперников Головкина. Я сделал бы то же самое, и даже еще легче. Дело не в том, что Головкин нокаутер, просто он очень хорошо действует в ринге. У него есть сила, но он еще никогда не дрался с кем-то, кто был бы способен стоять перед ним и уклоняться от сильных ударов, контратаковать. Я считаю, в этом и заключается разница.

Но если соперник выходишь стоять и получать удары, то конечно, он (Шоловкин) будет мощным панчером. Но теперь он встретится с кем-то совсем другим. Посмотрим, что случится 16 сентября и кто кого нокаутирует, — сказал Альварес.

Сам Головкин в интервью BoxNation заявил, что в бою с «Канело» не допустит повторения сценария мартовского поединка против американца Дэниэла Джейкобса, которого он победил единогласным решением судей.