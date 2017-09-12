Головкин: Бой с Джейкобсом прошел 12 раундов, так как мне это надо было. Битва с Альваресом до решения не дойдет
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в интервью BoxNation заявил о том, что предстоящий бой 16 сентября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет отличаться от мартовского поединка с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
Головкин впервые в карьере провел 12 раундов, победив Джейкобса единогласным решением судей. По словам казахстанца, в бою с «Канело» этот сценарий не повторится, добавив, что хочет устроить Big Drama Show и нокаутировать мексиканца.
«Джейкобс очень хороший боксер. Мне нужно было 12 раундов, так как я знал, что мой следующий поединок может быть еще значимее, и возможно, будет против «Канело». Мне нужно было провести 12 раундов, и теперь я готов к этому. Но сейчас другая история. Я знаю «Канело», а он знает меня. У «Канело» и Джейкобса разный боксерский интеллект и разные стили. Сейчас все более серьезно и интересно.
«Канело» — силен как бык. Он умный и молодой парень. Дэниэл был боксером другого класса. Полагаю, наш бой с «Канело» не дойдет до решения, потому что мы оба хорошо знаем друг друга. Верю, что он готов на 100 процентов, потому что нас ждет настоящая битва. Победитель станет первым номером
Ранее Triple G заявил, что у него есть парочка новых идей на предстоящий бой и, что ему может понадобиться всего один раунд для их реализации. Между тем, кубинец Эрисланди Лара, который в 2014 году раздельным решением судей проиграл «Канело» как раз в
Поединок между Головкиным и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
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