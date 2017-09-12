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https://sport.mail.ru/news/boxing/30974413/
12 сентября 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Бой с Джейкобсом прошел 12 раундов, так как мне это надо было. Битва с Альваресом до решения не дойдет

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в интервью BoxNation заявил о том, что предстоящий бой 16 сентября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет отличаться от мартовского поединка с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

Головкин впервые в карьере провел 12 раундов, победив Джейкобса единогласным решением судей. По словам казахстанца, в бою с «Канело» этот сценарий не повторится, добавив, что хочет устроить Big Drama Show и нокаутировать мексиканца.

«Джейкобс очень хороший боксер. Мне нужно было 12 раундов, так как я знал, что мой следующий поединок может быть еще значимее, и возможно, будет против «Канело». Мне нужно было провести 12 раундов, и теперь я готов к этому. Но сейчас другая история. Я знаю «Канело», а он знает меня. У «Канело» и Джейкобса разный боксерский интеллект и разные стили. Сейчас все более серьезно и интересно.

«Канело» — силен как бык. Он умный и молодой парень. Дэниэл был боксером другого класса. Полагаю, наш бой с «Канело» не дойдет до решения, потому что мы оба хорошо знаем друг друга. Верю, что он готов на 100 процентов, потому что нас ждет настоящая битва. Победитель станет первым номером pound-for-pound, номером один в мире. Будет Big Drama Show, все этого хотят. Это настоящий бой, а не фэйковый поединок «Канело» и Чавеса-младшего или какой-то другой. Это очень серьезный бой, — сказал Головкин.

Ранее Triple G заявил, что у него есть парочка новых идей на предстоящий бой и, что ему может понадобиться всего один раунд для их реализации. Между тем, кубинец Эрисланди Лара, который в 2014 году раздельным решением судей проиграл «Канело» как раз в Лас-Вегасе, посетовал Головкину завершить бой нокаутом, иначе его «ограбят» судьи.

Поединок между Головкиным и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции). Помимо титулов казахстанца на кону также будут стоять специальный пояс от WBC, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.
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