Головкин: Бой с Джейкобсом прошел 12 раундов, так как мне это надо было. Битва с Альваресом до решения не дойдет

Головкин впервые в карьере провел 12 раундов, победив Джейкобса единогласным решением судей. По словам казахстанца, в бою с «Канело» этот сценарий не повторится, добавив, что хочет устроить Big Drama Show и нокаутировать мексиканца.

«Джейкобс очень хороший боксер. Мне нужно было 12 раундов, так как я знал, что мой следующий поединок может быть еще значимее, и возможно, будет против «Канело». Мне нужно было провести 12 раундов, и теперь я готов к этому. Но сейчас другая история. Я знаю «Канело», а он знает меня. У «Канело» и Джейкобса разный боксерский интеллект и разные стили. Сейчас все более серьезно и интересно.

«Канело» — силен как бык. Он умный и молодой парень. Дэниэл был боксером другого класса. Полагаю, наш бой с «Канело» не дойдет до решения, потому что мы оба хорошо знаем друг друга. Верю, что он готов на 100 процентов, потому что нас ждет настоящая битва. Победитель станет первым номером pound-for-pound, номером один в мире. Будет Big Drama Show, все этого хотят. Это настоящий бой, а не фэйковый поединок «Канело» и Чавеса-младшего или какой-то другой. Это очень серьезный бой, — сказал Головкин.

Ранее Triple G заявил, что у него есть парочка новых идей на предстоящий бой и, что ему может понадобиться всего один раунд для их реализации. Между тем, кубинец Эрисланди Лара, который в 2014 году раздельным решением судей проиграл «Канело» как раз в Лас-Вегасе, посетовал Головкину завершить бой нокаутом, иначе его «ограбят» судьи.