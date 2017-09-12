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https://sport.mail.ru/news/boxing/30974071/
12 сентября 2017, 8:56 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Мне нравится боксировать в мексиканском стиле. «Канело» ждет не бой, а настоящая война

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поделился ожиданиями от поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает BoxingScene.com.

«Это больше, чем просто бой. Это настоящая мексиканская битва. Абель Санчес (тренер GGG) придал мне мексиканский стиль, и мне нравится так боксировать. Мне нравится мексиканская кухня, и я ем ее ежедневно. Мне нравятся мексиканские традиции, они окружают меня. У меня много друзей-мексиканцев, у меня уже мексиканская кровь.

Один удар может изменить ход боя… даже жизни. У «Канело» есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. Но у меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Я знаю лишь, что нас ждет не бой, а война.

Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Мы оба уважаем бокс. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса, — рассказал Головкин.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс The Ring от «Канело», а также специальный пояс от WBC. Названы имена судей и рефери, которые обслужат их бой.

Добавим, что казахстанский боксер успешно прошел обязательное взвешивание для WBC за семь дней до боя. Альварес, напомним, освобожден от этой процедуры, так как отказался претендовать на этот титул из-за конфликта с организацией.

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