Головкин: Мне нравится боксировать в мексиканском стиле. «Канело» ждет не бой, а настоящая война
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поделился ожиданиями от поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в
Лас-Вегасе, сообщает BoxingScene.com.
«Это больше, чем просто бой. Это настоящая мексиканская битва. Абель Санчес (тренер GGG) придал мне мексиканский стиль, и мне нравится так боксировать. Мне нравится мексиканская кухня, и я ем ее ежедневно. Мне нравятся мексиканские традиции, они окружают меня. У меня много
Один удар может изменить ход боя… даже жизни. У «Канело» есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. Но у меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Я знаю лишь, что нас ждет не бой, а война.
Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Мы оба уважаем бокс. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса, — рассказал Головкин.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
Добавим, что казахстанский боксер успешно прошел обязательное взвешивание для WBC за семь дней до боя. Альварес, напомним, освобожден от этой процедуры, так как отказался претендовать на этот титул
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