Головкин: Мне нравится боксировать в мексиканском стиле. «Канело» ждет не бой, а настоящая война

«Это больше, чем просто бой. Это настоящая мексиканская битва. Абель Санчес (тренер GGG) придал мне мексиканский стиль, и мне нравится так боксировать. Мне нравится мексиканская кухня, и я ем ее ежедневно. Мне нравятся мексиканские традиции, они окружают меня. У меня много друзей-мексиканцев, у меня уже мексиканская кровь.

Один удар может изменить ход боя… даже жизни. У «Канело» есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. Но у меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Я знаю лишь, что нас ждет не бой, а война.

Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Мы оба уважаем бокс. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса, — рассказал Головкин.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс The Ring от «Канело», а также специальный пояс от WBC. Названы имена судей и рефери, которые обслужат их бой.