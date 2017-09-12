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https://sport.mail.ru/news/boxing/30973983/
12 сентября 2017, 8:54 | Бокс | Vesti.kz

«Альвереса нельзя победить решением в Лас-Вегасе». Лара посоветовал Головкину завершить бой нокаутом

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO кубинец Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО) порекомендовал казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) приложить все усилия, чтобы нокаутировать Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в их поединке 16 сентября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Лара встречался с Альваресом в 2014 году также в Лас-Вегасе и проиграл тому раздельным решением судей. По словам кубинца, Головкину нужно завершить поединок досрочно, поскольку казахстанцу не отдадут победу решением.

«Канело» предстоит настоящий бой с сильным бойцом. Если бы мне пришлось ставить на кого-то, то я поставил бы на Головкина. Но одна вещь, которая известна всем про Лас-Вегас — там нельзя победить Альвареса решением. Судьи «обокрали» меня, так почему им бы не сделать этого же с Головкиным? Кроме того, один из судей умудрился поставить ничью в его бою с Флойдом Мейвезером.

Сначала они (судьи) сделали это с Мэйвезером, потом со мной. Чтобы победить «Канело», нужно его нокаутировать. Но сейчас это история, это в прошлом. Любой, кто разбирается в боксе и не является предвзятым понимает, что я тогда победил, — сказал Лара.

Аналогичного мнение придерживается и американец Остин Траут, который в 2013 году по очкам проиграл «Канело». По его словам, если поединок пройдет всю дистанцию, то судьи отдадут победу именно мексиканца, а не Головкину.

Поединок между Головкиным и «Канело» пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На кону будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие казахстанцу, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC.

Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена рефери и судей, которым предстоит обслуживать этот бой.

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