«Альвереса нельзя победить решением в Лас-Вегасе». Лара посоветовал Головкину завершить бой нокаутом
Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO кубинец Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО) порекомендовал казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) приложить все усилия, чтобы нокаутировать Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в их поединке 16 сентября в
Лас-Вегасе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Лара встречался с Альваресом в 2014 году также в
«Канело» предстоит настоящий бой с сильным бойцом. Если бы мне пришлось ставить на
Сначала они (судьи) сделали это с Мэйвезером, потом со мной. Чтобы победить «Канело», нужно его нокаутировать. Но сейчас это история, это в прошлом. Любой, кто разбирается в боксе и не является предвзятым понимает, что я тогда победил, — сказал Лара.
Аналогичного мнение придерживается и американец Остин Траут, который в 2013 году по очкам проиграл «Канело». По его словам, если поединок пройдет всю дистанцию, то судьи отдадут победу именно мексиканца, а не Головкину.
Поединок между Головкиным и «Канело» пройдет на арене
Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена рефери и судей, которым предстоит обслуживать этот бой.
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