Монро-младший раскрыл слабости Головкина и спрогнозировал досрочную победу Альвареса

По его мнению, Головкин не совладает со скоростью, комбинациями и свежестью Альвареса (49−1−1, 34 КО), когда эти двое выйдут в ринг 16 сентября в Лас-Вегасе. Монро уверен, что мексиканец одержит досрочную победу.

«После моего боя с Головкиным все поняли, что он — боец средней дистанции. Ему некомфортно, когда ты рубишься вблизи и работаешь по корпусу. После того как я с ним подрался и несколько раз наваливался на него в инфайтинге, с ним даже полусредневесы захотели встретиться. После нашего боя Головкин перестал быть «Бугимэном» (демоном). Поэтому я думаю, у «Канело» есть все необходимое для победы. Он моложе, быстрее, и только боксер с хорошей работой ног победит «Канело». С другими стилями у него нет проблем.

Давайте не будем сидеть здесь и тупить. «Канело» тоже мощный панчер. Он контрпанчер, которому нужно, чтобы на него шли. А Головкин вовсе не Лара или Монро, танцевать на носочках он не станет, а сразу пойдет на противника. Головкин будет идти прямо на «Канело» и заплатит большую цену пропущенными комбинациями и ударами по корпусу. И я не думаю, что он это выдержит. После семи-восьми раундов он реально замедлится, или даже после пяти-шести. Возможно, «Канело» даже нокаутирует его в поздних раундах, — сказал Монро-младший, которого Triple G в мае 2015 года забил за шесть раундов.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile и будет транслироваться через систему платных трансляций. На кону будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC. Названы имена рефери и судей, которым предстоит обслуживать этот поединок.