Монро-младший раскрыл слабости Головкина и спрогнозировал досрочную победу Альвареса
Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американец Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) поделился мнением о поединке между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
По его мнению, Головкин не совладает со скоростью, комбинациями и свежестью Альвареса (49−1−1, 34 КО), когда эти двое выйдут в ринг 16 сентября в
«После моего боя с Головкиным все поняли, что он — боец средней дистанции. Ему некомфортно, когда ты рубишься вблизи и работаешь по корпусу. После того как я с ним подрался и несколько раз наваливался на него в инфайтинге, с ним даже полусредневесы захотели встретиться. После нашего боя Головкин перестал быть «Бугимэном» (демоном). Поэтому я думаю, у «Канело» есть все необходимое для победы. Он моложе, быстрее, и только боксер с хорошей работой ног победит «Канело». С другими стилями у него нет проблем.
Давайте не будем сидеть здесь и тупить. «Канело» тоже мощный панчер. Он контрпанчер, которому нужно, чтобы на него шли. А Головкин вовсе не Лара или Монро, танцевать на носочках он не станет, а сразу пойдет на противника. Головкин будет идти прямо на «Канело» и заплатит большую цену пропущенными комбинациями и ударами по корпусу. И я не думаю, что он это выдержит. После
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
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