Третьим человеком в ринге будет опытный американский рефери Кенни Бейлис. Обслуживать бой также полностью американская судейская бригада — Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).

Некоторые фанаты опасаются, что в том случае, если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, то Головкина могу засудить в Лас-Вегасе. И их опасения не безосновательны.

В июле 2014 года в Лас-вегасе Альварес получил спорную победу раздельным решением судей над Эрисланди Лара, а в 2013-м и вовсе один из судей выставил ничью в его поединке с Флойдом Мейвезер, который «Канело» проиграл практически деклассированием.