Стали известны судьи боя Головкин — Альварес
Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена рефери и судей, которым предстоит обслуживать главный поединок вечера бокса 16 сентября в
Лас-Вегасе между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает BoxingScene.com.
Третьим человеком в ринге будет опытный американский рефери Кенни Бейлис. Обслуживать бой также полностью американская судейская бригада — Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).
Некоторые фанаты опасаются, что в том случае, если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, то Головкина могу засудить в
В июле 2014 года в
Бой Головкин — Альварес пройдет на 20-тысячной арене
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