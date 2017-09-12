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https://sport.mail.ru/news/boxing/30973857/
12 сентября 2017, 8:33 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны судьи боя Головкин — Альварес

Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена рефери и судей, которым предстоит обслуживать главный поединок вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает BoxingScene.com.

Третьим человеком в ринге будет опытный американский рефери Кенни Бейлис. Обслуживать бой также полностью американская судейская бригада — Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).

Некоторые фанаты опасаются, что в том случае, если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, то Головкина могу засудить в Лас-Вегасе. И их опасения не безосновательны.

В июле 2014 года в Лас-вегасе Альварес получил спорную победу раздельным решением судей над Эрисланди Лара, а в 2013-м и вовсе один из судей выставил ничью в его поединке с Флойдом Мейвезер, который «Канело» проиграл практически деклассированием.

Бой Головкин — Альварес пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile и будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании. На кону будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца, а также специальный пояс от WBC.

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