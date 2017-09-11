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https://sport.mail.ru/news/boxing/30972841/
11 сентября 2017, 22:59 | Бокс | Sports.kz

Сильвестр Сталлоне прокомментировал бой Головкин — Альварес

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, снявшийся в фильмах «Рокки», «Рэмбо» и ряде других, поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Это будет настоящий бой. Он точно того стоит, — коротко ответил Сталлоне корреспонденту TMZ Sports.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.

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