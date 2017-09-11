Сильвестр Сталлоне прокомментировал бой Головкин — Альварес
Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, снявшийся в фильмах «Рокки», «Рэмбо» и ряде других, поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Это будет настоящий бой. Он точно того стоит, — коротко ответил Сталлоне корреспонденту TMZ Sports.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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