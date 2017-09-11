— Это будет настоящий бой. Он точно того стоит, — коротко ответил Сталлоне корреспонденту TMZ Sports.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.