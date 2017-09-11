Оскар де ла Хойя: «Канело» может отправить Головкина в нокаут, пожелав тому спокойной ночи!

— Это будет зверский бой, восемь раундов ада. Может, девять или десять. Думаю, GGG может нокаутировать «Канело». Но у «Канело» такая же сила, и он тоже может нокаутировать Головкина. Если он нанесет один большой панч, то может пожелать GGG спокойной ночи! Очевидно, что этот бой завершится нокаутом, — сказал Де ла Хойя.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.