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12 сентября 2017, 9:10 | Бокс | Чемпионат.com

Санчес: Отдаю Альваресу должное, он всегда хотел боя с Головкиным

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина, похвалил Сауля Альвареса за готовность драться с казахстанцем.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> похвалил <span class=error>Сауля</span> Альвареса за готовность драться с <span class=error>казахстанцем</span>. Увеличить
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«Я тренировал очень многих бойцов, но никого не избегали так, как Головкина. Особенные бойцы выходят и принимают вызов. Это показатель мужества, разница между хорошим и великим. Али вышел против Листона. Леонард вышел против Хаглера. Холифилд — против Тайсона.

Это бойцы, которых будут помнить всегда, потому, что они принимали вызов на высшем уровне, независимо от риска. А теперь у нас хотя бы есть бой Геннадия с Канело, настоящий мексиканский бой. Отдаю Канело должное, он всегда хотел боя. Наконец, и его промоутеру хватило уверенности, — цитирует Санчеса Boxing Scene.

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