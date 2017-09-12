Санчес: Отдаю Альваресу должное, он всегда хотел боя с Головкиным

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«Я тренировал очень многих бойцов, но никого не избегали так, как Головкина. Особенные бойцы выходят и принимают вызов. Это показатель мужества, разница между хорошим и великим. Али вышел против Листона. Леонард вышел против Хаглера. Холифилд — против Тайсона.

Это бойцы, которых будут помнить всегда, потому, что они принимали вызов на высшем уровне, независимо от риска. А теперь у нас хотя бы есть бой Геннадия с Канело, настоящий мексиканский бой. Отдаю Канело должное, он всегда хотел боя. Наконец, и его промоутеру хватило уверенности, — цитирует Санчеса Boxing Scene.