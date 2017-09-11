Монстр, Чоколатито, Эстрада и другие боксеры. Супервечер в Калифорнии
В профессиональном спорте, особенно таком жестком виде, как бокс, из раза в раз повторяется одна и та же история: голодный претендент побеждает чемпиона, который казался неуязвимым.
Это может произойти
В небольшом городке Карсон, с населением меньше 100 тысяч человек, 9 сентября прошел один из самых интересных вечеров бокса 2017 года. В трех главных поединках вечера встречались лучшие представители наилегчайшего веса (115 фунтов, 52 кг).
Карлос Куадрас, обещавший разделаться с Хуаном Франсиско Эстрадой, словно не сдержал и проиграл один из самых важных боев в своей карьере. Поединок между двумя бывшими мексиканскими чемпионами удался на славу: острые атаки обоих боксеров, бескомпромиссный бокс и в
Боксерская сенсация, японский вундеркинд Наоя Иноуэ, наконец, подрался в США, проведя первый поединок за границами Японии. Противостоял ему середнячок Антонио Ньевес, который, как и ожидалось, стал легкой добычей для «Монстра» (прозвище японца). Наоя разбивал защиту американца и наносил свои сокрушительные удары, особенно по корпусу, производя серьезное впечатление. Своей победой, особенно манерой, в какой он расправился со своим оппонентом, Иноуэ сделал громкое заявление, показав, что пришла новая сила, с которой всем в легчайшем весе придется считаться.
Заканчивался этот вечер бокса поединком между бывшим лучшим боксером вне зависимости от весовой категорииРоманом Гонсалесом и тайским спортсменом Срисакетом Сор Рунгвисаи. Первым бой этих боксеров закончился победой довольно спорным решением Сор Рунгвисаи и все эксперты сходились в одном, что реванш останется за «Чоколатито» (прозвище Гонсалеса). Еще бы, это человек, чья техника движения по рингу считается образцовой, а умение после атаки уходить в защиту и с которой снова атаковать — феноменальным.
Разбор движения Чоколатито Гонсалеса:
Роман был просто обязан сделать выводы из их первой встречи и легко разделаться с оппонентом. Но у неуступчивого, грязноватого, чрезвычайно жесткого тайского боксера на этот счет было свое мнение. С самого первого раунда он навязал бывшему чемпиону, Гонсалес выходил на этот бой претендентом, свой бокс. Сор Рунгвисаи наносил жесткие, разящие комбинации, принимая на себя удары «Чоколатито». Оба боксера стояли лицом к лицу и пытались «перерубить» друг друга. Так длилось три раунда, пока в четвертом Роман Гонсалес не оказался в нокдауне после правого бокового удара. Никарагуанец смог встать, но чемпион из Тайланда не мог упустить возможность закончить бой досрочно. Он побежал добивать Романа Гонсалеса и в очередном размене вновь попал своим правым боковым. На этот раз Роман Гонсалес встать не смог. Итог, победа Сор Рунгвисаи нокаутом в 4 раунде.
Возможно, это конец эпохи «Чоколатито» Гонсалеса, а может быть, как сказал известный тренер Абель Санчез, он сможет
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