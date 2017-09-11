Тренер Головкина заявил, что готов поработать с «Чоколатито»

— Я готов поработать с «Чоколатито», если он захочет вернуться на ринг, — сказал Санчес.



Напомним, Гонсалес потерпел второе кряду поражение от таиландца Висаксила Вангека (44−4−1, 40 КО) и задумался о завершении карьеры.