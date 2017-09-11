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https://sport.mail.ru/news/boxing/30971193/
11 сентября 2017, 18:53 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина заявил, что готов поработать с «Чоколатито»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес готов помочь никарагуанцу Роману Гонсалесу (46−2, 38 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на La Prensa Nicaragua.

— Я готов поработать с «Чоколатито», если он захочет вернуться на ринг, — сказал Санчес.

Напомним, Гонсалес потерпел второе кряду поражение от таиландца Висаксила Вангека (44−4−1, 40 КО) и задумался о завершении карьеры.

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