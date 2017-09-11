Виктор Демьяненко: Жанкош Тураров деградировал. Смотреть на его цирк нет желания!

— Тураров отбоксировал так, что публика свистела. Он деградировал, — считает Демьяненко. — Я не знаю, за счет чего он планирует побеждать в боях с нормальной оппозицией.

Тураров тычет передней рукой, и этот удар видно. Он руки не поднимает и зачем-то выставляет голову. Для чего я не понимаю. Тураров видит, что ничего не получается и начинает «гусарить» — опускает руки и делает цирковое шоу. Смотреть на такое нет никакого желания.

— Промоутер Нельсон Лопес говорил об интересе HBO к Турарову.

— Я не знаю, зачем Нельсон говорит такие вещи. Особенно про то, что Канат Ислам победит Геннадия Головкина. Вы дайте хоть одного достойного соперника, чтобы мы увидели уровень Ислама!

Напомним, Тураров в андеркарте вечера бокса в Астане победил Ромея единогласным решением. После боя казахстанец рассказал о том, что боксировал со сломанной рукой.