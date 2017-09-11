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https://sport.mail.ru/news/boxing/30969618/
11 сентября 2017, 16:39 | Бокс | Vesti.kz

Виктор Демьяненко: Жанкош Тураров деградировал. Смотреть на его цирк нет желания!

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского боксера Жанкоша Турарова (22−0, 19 КО) над аргентинцем Бруно Леонардо Ромеем (21−5, 18 КО).

— Тураров отбоксировал так, что публика свистела. Он деградировал, — считает Демьяненко. — Я не знаю, за счет чего он планирует побеждать в боях с нормальной оппозицией.

Тураров тычет передней рукой, и этот удар видно. Он руки не поднимает и зачем-то выставляет голову. Для чего я не понимаю. Тураров видит, что ничего не получается и начинает «гусарить» — опускает руки и делает цирковое шоу. Смотреть на такое нет никакого желания.

— Промоутер Нельсон Лопес говорил об интересе HBO к Турарову.

— Я не знаю, зачем Нельсон говорит такие вещи. Особенно про то, что Канат Ислам победит Геннадия Головкина. Вы дайте хоть одного достойного соперника, чтобы мы увидели уровень Ислама!

Напомним, Тураров в андеркарте вечера бокса в Астане победил Ромея единогласным решением. После боя казахстанец рассказал о том, что боксировал со сломанной рукой.

В главном бою этого вечера казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) нокаутировал Брэндона Кука (18−1, 11 КО) и и отстоял свои титулы — WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

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11 сентября

В любителях Ислам был очень хорош. В профи он потерял класс, его время уходит - Демьяненко

Жанкош Тураров деградировал. Смотреть на его цирк нет желания! - Виктор Демьяненко

Нокаут за контракт. Казахстанский боксер объяснил, почему не стал "танцевать" и выиграл бой за две минуты