Нокаут за контракт. Казахстанский боксер объяснил, почему не стал «танцевать» и выиграл бой за две минуты

— Я готов боксировать где-то угодно. И в Америке, и в Европе. Хотел показать в этом бою свою ударную мощь и техническое оснащение. Поэтому все завершилось так быстро, — сказал Жанабаев.

— Что скажете о сопернике?

— Был хороший. Бил по туловищу. Я знал, что его правая рука — разрушительная, поэтому на тренировках отрабатывал движение плечом, которое позволило мне сбивать его атакующую руку и самому бить — как Джеймс Тони.

— Прежние бои прошли в Китае, а теперь впервые в профи-карьере боксировал на домашнем ринге. Разницу прочувствовал?

— Это ответственность. В Китае я мог позволить себе боксировать и пять раундов. Действуешь спокойно: пропустил — тут же вернул. А здесь я не мог позволить себе удары пропускать. Это домашняя арена — за меня болеют и переживают. Хочу больше боксировать за рубежом — я не домашний боксер.

— Не хотелось больше поработать на ринге? Две минуты — это очень мало.

— Это был тест для меня. Если я покажу себя, что я на голову выше соперника, мощнее его, то я пройду дальше. А если покажу себя со слабой стороны, буду с ним «играть» или «танцевать», то мне могут не предложить контракт.

— Рейтинг понизится.

— Да. Для меня важны рейтинг и контракт. Проявить себя с командой Каната Ислама, оправдать его надежду и дальше двигаться к успеху.

Напомним, Жанабаев в рамках первого среднего веса уже в первом раунде нокаутировал Дуартэ. В главном бою события Канат Ислам (25−0, 20 КО) победил канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО). Болельщики казахстанца после поединка решили поздравить своего кумира и устроили ажиотаж в потрибунном помещении.