Нокаут за контракт. Казахстанский боксер объяснил, почему не стал «танцевать» и выиграл бой за две минуты
Казахстанский
боксер-профессионал Нурсултан Жанабаев (3−0, 2 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о настрое на бой в Астане, который он выиграл всего за две минуты. Его соперником был Алекс Сандро Дуартэ (13−2−1, 10 КО) из Аргентины.
— Я готов боксировать
— Что скажете о сопернике?
— Был хороший. Бил по туловищу. Я знал, что его правая рука — разрушительная, поэтому на тренировках отрабатывал движение плечом, которое позволило мне сбивать его атакующую руку и самому бить — как Джеймс Тони.
— Прежние бои прошли в Китае, а теперь впервые в
— Это ответственность. В Китае я мог позволить себе боксировать и пять раундов. Действуешь спокойно: пропустил — тут же вернул. А здесь я не мог позволить себе удары пропускать. Это домашняя арена — за меня болеют и переживают. Хочу больше боксировать за рубежом — я не домашний боксер.
— Не хотелось больше поработать на ринге? Две минуты — это очень мало.
— Это был тест для меня. Если я покажу себя, что я на голову выше соперника, мощнее его, то я пройду дальше. А если покажу себя со слабой стороны, буду с ним «играть» или «танцевать», то мне могут не предложить контракт.
— Рейтинг понизится.
— Да. Для меня важны рейтинг и контракт. Проявить себя с командой Каната Ислама, оправдать его надежду и дальше двигаться к успеху.
Напомним, Жанабаев в рамках первого среднего веса уже в первом раунде нокаутировал Дуартэ. В главном бою события Канат Ислам (25−0, 20 КО) победил канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО). Болельщики казахстанца после поединка решили поздравить своего кумира и устроили ажиотаж в потрибунном помещении.
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