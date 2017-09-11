Головкин встретился с легендой бейсбола

Там же он, надев именной джерси с инициалами GGG и первым номером, произвел торжественное вбрасывание.



После игры Геннадий встретился с легендой «Доджерс» Томми Ласордой. 89-летний спортивный функционер на протяжении двадцати сезонов тренировал команду, а затем занимал руководящие должности в клубе.