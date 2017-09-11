Головкин встретился с легендой бейсбола
Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил бейсбольный матч «Лос-Анджелес Доджерс» — «Колорадо Рокис», сообщает Sports.kz.
Там же он, надев именной джерси с инициалами GGG и первым номером, произвел торжественное вбрасывание.
После игры Геннадий встретился с легендой «Доджерс» Томми Ласордой. 89-летний спортивный функционер на протяжении двадцати сезонов тренировал команду, а затем занимал руководящие должности в клубе.
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