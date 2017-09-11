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https://sport.mail.ru/news/boxing/30969165/
11 сентября 2017, 16:06 | Бокс | Sports.kz

Головкин встретился с легендой бейсбола

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил бейсбольный матч «Лос-Анджелес Доджерс» — «Колорадо Рокис», сообщает Sports.kz.

Там же он, надев именной джерси с инициалами GGG и первым номером, произвел торжественное вбрасывание.

После игры Геннадий встретился с легендой «Доджерс» Томми Ласордой. 89-летний спортивный функционер на протяжении двадцати сезонов тренировал команду, а затем занимал руководящие должности в клубе.

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