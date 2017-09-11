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https://sport.mail.ru/news/boxing/30968749/
11 сентября 2017, 15:40 | Бокс | Чемпионат.com

Дигейл восстановился после операции и планирует вернуться на ринг в декабре

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл намерен вернуться на ринг до конца года.

В социальных сетях боксёр сообщил, что уже может наносить удары правой рукой, на которой перенёс операцию (на плече).

«Это первая тренировка, на которой я мог бить. Ощущения, будто у меня новое плечо. Я не могу дождаться возвращения в тренировочный лагерь, чтобы защитить свой титул в декабре», — написал Дигейл.

Последний раз Дигейл выходил на ринг в январе этого год против чемпиона мира по версии WBC Баду Джека. Их встреча завершилась ничьей.
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