Лиам Смит: «Канело» лучше Головкина во всем, кроме силы
Британский боксер Лиам Смит (25−1−1, 14 КО) рассказал в интервью Box Nation о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— На сегодняшний день это лучший бой в боксе.
Стили двух боксеров позволят зрителям увидеть зрелищный поединок. Кто победит? Я несколько раз менял свое мнение, но
Бой состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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