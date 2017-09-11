Лиам Смит: «Канело» лучше Головкина во всем, кроме силы

— На сегодняшний день это лучший бой в боксе.

Стили двух боксеров позволят зрителям увидеть зрелищный поединок. Кто победит? Я несколько раз менял свое мнение, но все-таки склоняюсь к «Канело». Думаю, он лучше Головкина. «Канело» лучше в любом аспекте бокса, кроме силы: GGG — сильный парень, — сказал Смит.



Бой состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.464, ничья — 25.