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https://sport.mail.ru/news/boxing/30968040/
11 сентября 2017, 14:52 | Бокс | Sports.kz

Лиам Смит: «Канело» лучше Головкина во всем, кроме силы

Британский боксер Лиам Смит (25−1−1, 14 КО) рассказал в интервью Box Nation о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— На сегодняшний день это лучший бой в боксе.

Стили двух боксеров позволят зрителям увидеть зрелищный поединок. Кто победит? Я несколько раз менял свое мнение, но все-таки склоняюсь к «Канело». Думаю, он лучше Головкина. «Канело» лучше в любом аспекте бокса, кроме силы: GGG — сильный парень, — сказал Смит.

Бой состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.464, ничья — 25.

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