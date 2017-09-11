Менеджер Шариповой назвал срок и сумму, чтобы казахстанка стала абсолютной чемпионкой

— Для того, чтобы Фируза стала абсолютной чемпионкой мира, нам нужно 1,5 года и 1,5 миллиона долларов. За это время мы рассчитываем провести шесть боев. При этом в ближайших планах Фирузы — стать действующей чемпионкой мира в трех весовых категориях. В данный момент она владеет двумя титулами в легком весе — до 61,2 килограмма. Теперь мы должны забрать титул у Кулаковой в 63,5 и выиграть титул в 59 килограммах. После этого мы решим, в какой категории Фируза будет дальше выступать и завоевывать остальные титулы. Это будет или второй полулегкий вес, что скорее всего, или легкий.

Цель Фирузы Шариповой — статус абсолютной чемпионки, что подразумевает владение поясами чемпионки мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF, IBO, WIBA и WBU. Последние два мы уже завоевали. А дальше будем становиться обязательными претендентами и забирать остальные титулы.

Сейчас мы определяемся со следующим боем. Наконец достигнута предварительная договоренность с командой чемпионки мира по версии IBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Светланы Кулаковой из России по проведению поединка в конце ноября в андеркарде легендарного россиянина, владеющего на данный момент титулами WBA Continental и WBO International в тяжелом весе Александра Поветкина. Также мы ведем переговоры с бельгийкой Джемилей Гонтарюк о проведении боя за титул чемпионки мира во втором полулегком весе в начале декабря в Казахстане, а именно в родном для Фирузы Таразе или Алматы.

В любом случае оба эти поединка должны состояться, но по результатам переговоров один из них будет перенесен на первый квартал 2018 года. В данный момент для их проведения я как раз приехал в Тараз, так что работа активно ведется.

— А какие планы у промоутерской компании Фирузы Шариповой FSK Promotion?

— Мы планируем заключить контракты с семью боксерами из Казахстана и заняться их продвижением. По моему прогнозу как минимум троих мы можем сделать чемпионами мира в ближайший год. Такой опыт у нас уже есть, нам нужно только финансирование в размере 1,5−2 миллионов долларов в год. Это включает их подготовку, полное содержание, оплату гонораров, медицинское обеспечение и организацию не меньше пяти боев в год для каждого.

— Уже думали об источниках финансирования?

— Сейчас мы работаем над этим. Идеальный вариант, как бы нам с Фирузой этого хотелось, чтобы нашим генеральным спонсором была компания «Самрук-Казына» и также чтобы это был какой-то совместный проект с Президентским клубом «Астана».

Напомним, Фируза Шарипова завоевала титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе, 26 августа в Астане одолев болгарку Милену Колеву. Вечер бокса, организованный промоутерской компанией Фирузы Шариповой FSK Promotion, прошел в рамках международной специализированной выставки EXPO-2017. После этого Шарипова стала первой и единственной в Казахстане обладательницей чемпионского титула в профессиональном женском боксе.