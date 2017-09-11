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https://sport.mail.ru/news/boxing/30967407/
11 сентября 2017, 14:14 | Бокс | Чемпионат.com

Стиверн может провести следующий бой 4 ноября против Бризила

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC канадец Бермейн Стиверн может провести свой следующий поединок против американского боксёра Доминика Бризила, бывшего претендента на титул чемпиона мира.

Поединок планируется провести 4 ноября.

Об этом объявил сам Стиверн на своих страницах в социальных сетях. Встречу Стиверна с Бризилом планируется провести в рамках турнира, главным событием которого станет бой между Деонтеем Уайлдером, ныне владеющим титулом WBC в супертяжёлом весе, и Лисом Ортисом.
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