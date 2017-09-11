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https://sport.mail.ru/news/boxing/30967150/
11 сентября 2017, 13:53 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам и Жанкош Тураров сохранили позиции рейтинга IBF

Представлена обновленная версия рейтингов боксеров мира по версии IBF, сообщает Sports.kz.

Представители Казахстана Канат Ислам и Жанкош Тураров не изменили своего положения в табели о рангах — Ислам остался третьим в рейтинге первого среднего веса, а Тураров — 12-й в ТОП-15 полусредневесов.

Отметим, что данный выпуск рейтингов был опубликован по итогам августа и не учитывает результатов победных боев Ислама и Турарова 9 сентября. Вероятно, изменения позииций наших боксеров последуют в релизе следующего месяца.

Напомним, в субботу в Астане прошел вечер бокса, в рамках которого Канат Ислам техническим нокаутом победил канадца Брэндона Кука, а Жанкош Тураров единогласным решением судей одолел Бруно Леонардо Ромэя из Аргентины.

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