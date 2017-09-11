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https://sport.mail.ru/news/boxing/30967149/
11 сентября 2017, 13:52 | Бокс | Sports.kz

Куат Хамитов: Ислам боксирует с сильными соперниками, которые дают ему достойный отпор

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал Sports.kz победу Каната Ислама над Брэндоном Куком техническим нокаутом.

— Я с большим интересом смотрю все бои Каната Ислама. Канат не дерется ради денег или выгоды, он выходит в ринг, чтобы биться ради своей страны и чести. Стоит также отметить, что Ислам боксирует с сильными соперниками, которые дают ему достойный отпор. Смотрел бой в прямом эфире. Организация поединка на высоком уровне. Канадец настраивался тоже очень серьезно. Я хочу поздравить Каната Ислама с красивой победой. Он оправдал надежды народа. Желаю ему дальнейших успехов в его профессиональной карьере, — сказал Хамитов.

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