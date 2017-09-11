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https://sport.mail.ru/news/boxing/30966450/
11 сентября 2017, 13:21 | Бокс | Prosports.kz

Сауль Альварес: Посмотрите на нокауты Головкина, мои намного лучше

Мексиканец Сауль Альварес рассказал о предположениях согласия на бой с Геннадием Головкиным, из-за ухудшения формы казахстанского боксера.

Мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес рассказал о предположениях согласия на бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> <nobr>из-за </nobr>ухудшения формы казахстанского боксера<span>.</span> Увеличить
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«Основная договоренность о бое была достигнута до его поединка с Джейкобсом. Он просто должен был победить, а мне пришлось выиграть свой бой. Это поединок, которого мы всегда хотели. Я думаю, что он все еще проводит бои на высоком уровне. Он на самом деле немного крупнее, но это не значит, что он сильнее меня. Посмотрите на нокауты Головкина, мои намного лучше. Дело не просто в силе, но и в точности. И я достиг этого, — цитирует Альвареса BoxingScene.

Бой Альварес — Головкин состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. WBC презентовал специальный пояс к бою Головкин — Альварес.

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