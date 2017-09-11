Сауль Альварес: Посмотрите на нокауты Головкина, мои намного лучше

«Основная договоренность о бое была достигнута до его поединка с Джейкобсом. Он просто должен был победить, а мне пришлось выиграть свой бой. Это поединок, которого мы всегда хотели. Я думаю, что он все еще проводит бои на высоком уровне. Он на самом деле немного крупнее, но это не значит, что он сильнее меня. Посмотрите на нокауты Головкина, мои намного лучше. Дело не просто в силе, но и в точности. И я достиг этого, — цитирует Альвареса BoxingScene.

Бой Альварес — Головкин состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. WBC презентовал специальный пояс к бою Головкин — Альварес.