Головкин: Мне нужен один раунд. У меня есть парочка новых идей на бой с «Канело»
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал о настрое на поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября в
Лас-Вегасе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я очень взволнован и я очень готов к поединку. Ведь я хотел его. Все отлично. Думаю, сейчас — это лучше время для нас, меня и «Канело», для бокса и всех фанатов. Возможно, до этого Golden Boy были не готовы к этому бою, но не «Канело». А сейчас пришло время.
Абель Санчес принес в лагерь парочку новых идей. Я покажу их 16 сентября.
Я заметил, что «Канело» набрал мышечную массу. Это интересный момент. Это даст ему больше силы и, может быть, прочности. Это бокс, и мы деремся в 160 фунтах. То есть, в пятницу он должен показать 160 фунтов, как и я.
Возможно, «Канело» стал тяжелее и медленнее, но я делаю свою работу. Я хочу доминировать. Каждый раунд в каждом бою отличается. Мне нужен один раунд. У меня есть парочка новых идей, — сказал Головкин в интервью Fight Hub TV.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене
Добавим, что казахстанский боксер успешно успешно прошел обязательное взвешивание для WBC за семь дней до боя. Альварес, напомним, освобожден от этой процедуры, так как отказался претендовать на этот титул
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