Головкин: Мне нужен один раунд. У меня есть парочка новых идей на бой с «Канело»

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«Я очень взволнован и я очень готов к поединку. Ведь я хотел его. Все отлично. Думаю, сейчас — это лучше время для нас, меня и «Канело», для бокса и всех фанатов. Возможно, до этого Golden Boy были не готовы к этому бою, но не «Канело». А сейчас пришло время.

Абель Санчес принес в лагерь парочку новых идей. Я покажу их 16 сентября.

Я заметил, что «Канело» набрал мышечную массу. Это интересный момент. Это даст ему больше силы и, может быть, прочности. Это бокс, и мы деремся в 160 фунтах. То есть, в пятницу он должен показать 160 фунтов, как и я.

Возможно, «Канело» стал тяжелее и медленнее, но я делаю свою работу. Я хочу доминировать. Каждый раунд в каждом бою отличается. Мне нужен один раунд. У меня есть парочка новых идей, — сказал Головкин в интервью Fight Hub TV.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс The Ring от «Канело», а также специальный пояс от WBC.