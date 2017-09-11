Назван казахстанский боксер, разочаровавший на вечере бокса в Астане
Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко поделился со Sports.kz мнением о том, кто из казахстанских боксеров разочаровал его на прошедшем в субботу вечере бокса в Астане.
— Несмотря на победу, разочаровал Айдос Ербосынулы. У этого боксера не видно никакого прогресса, и он показывает на ринге, так скажем, неправильный бокс. Чувствуется, что спортсмен не работает над собой должным образом, а с таким отношением ему лучше завершить свои выступления, — сказал Демьяненко.
Напомним, Ербосынулы техническим нокаутом в первом раунде одолел аргентинца Хонатана Херонимо Барбадильо.
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