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11 сентября 2017, 12:59 | Бокс | Sports.kz

Головкин рассказал, кому посвящает свои поединки

Не знающий поражений казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью британскому изданию The Telegraph рассказал о нелегкой жизни в постсоветской Караганде и о закалке своего характера в уличных драках, сообщает Sports.kz.

— Жизнь после распада Советского Союза была трудной. Было тяжело с работой и приходилось драться, чтобы что-то иметь, — вспоминает Геннадий.

По словам GGG, его старшие братья Вадим и Сергей, позже погибшие при невыясненных обстоятельствах в армии, с детства учили его защищать себя, устраивая ему уличные поединки с более старшими ребятами.

— Мои братья делали это еще со времен, когда я был в детском саду. Каждый день с разными ребятами. Когда в 10 лет мой брат Вадим впервые привел меня в зал бокса, я уже умел сильно бить, и поэтому тренер всегда ставил меня против тех, кто был старше. Братья впервые привели меня в бокс. Я посвящаю свои поединки им и моему отцу и бьюсь за свою семью.

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