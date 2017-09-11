Головкин рассказал, кому посвящает свои поединки

— Жизнь после распада Советского Союза была трудной. Было тяжело с работой и приходилось драться, чтобы что-то иметь, — вспоминает Геннадий.

По словам GGG, его старшие братья Вадим и Сергей, позже погибшие при невыясненных обстоятельствах в армии, с детства учили его защищать себя, устраивая ему уличные поединки с более старшими ребятами.

— Мои братья делали это еще со времен, когда я был в детском саду. Каждый день с разными ребятами. Когда в 10 лет мой брат Вадим впервые привел меня в зал бокса, я уже умел сильно бить, и поэтому тренер всегда ставил меня против тех, кто был старше. Братья впервые привели меня в бокс. Я посвящаю свои поединки им и моему отцу и бьюсь за свою семью.