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https://sport.mail.ru/news/boxing/30965970/
11 сентября 2017, 12:50 | Бокс | Газета.Ру

Отец Мейвезера: Надеюсь, бой с Макгрегором станет последним в карьере Флойда

Флойд Мейвезер — старший, отец чемпион мира по боксу Флойда Мейвезера, надеется больше никогда не увидеть сына на боксерском ринге.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

«Надеюсь, что это был его последний бой. Но вы не можете указывать взрослым людям, что им делать. Я воспитывал его, когда он был ребенком, но теперь он взрослый человек и сам принимает решения», — цитирует его On The Ropes Radio.

В своем последнем поединке Флойд Мейвезер техническим нокаутом победил чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й на профессиональном ринге, что является абсолютным рекордом.
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