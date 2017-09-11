Отец Мейвезера: Надеюсь, бой с Макгрегором станет последним в карьере Флойда

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«Надеюсь, что это был его последний бой. Но вы не можете указывать взрослым людям, что им делать. Я воспитывал его, когда он был ребенком, но теперь он взрослый человек и сам принимает решения», — цитирует его On The Ropes Radio.

В своем последнем поединке Флойд Мейвезер техническим нокаутом победил чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й на профессиональном ринге, что является абсолютным рекордом.