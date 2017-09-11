Отец Мейвезера: Надеюсь, бой с Макгрегором станет последним в карьере Флойда
Флойд Мейвезер — старший, отец чемпион мира по боксу Флойда Мейвезера, надеется больше никогда не увидеть сына на боксерском ринге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2017
«Надеюсь, что это был его последний бой. Но вы не можете указывать взрослым людям, что им делать. Я воспитывал его, когда он был ребенком, но теперь он взрослый человек и сам принимает решения», — цитирует его On The Ropes Radio.
В своем последнем поединке Флойд Мейвезер техническим нокаутом победил чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й на профессиональном ринге, что является абсолютным рекордом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter