Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30965956/
11 сентября 2017, 12:47 | Бокс | Чемпионат.com

Бронер: Если Макгрегор захочет, готов задать ему трёпку

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил о готовности встретится на ринге со звездой UFC Конором Макгрегором, если тот решит продолжить боксировать.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях <span class=error>Эдриен</span> <span class=error>Бронер</span> заявил о готовности встретится на ринге со звездой UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором если тот решит продолжить боксировать. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Макгрегор дебютировал на профи-ринге поединком против Флойда Мейвезера-младшего, от которого потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде.

«Если он хочет этого, я надеру ему задницу. Но я также хочу, чтобы он держался подальше от ринга», — приводит слова Бронера TMZ Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп