Бронер: Если Макгрегор захочет, готов задать ему трёпку
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил о готовности встретится на ринге со звездой UFC Конором Макгрегором, если тот решит продолжить боксировать.
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26 августа в
«Если он хочет этого, я надеру ему задницу. Но я также хочу, чтобы он держался подальше от ринга», — приводит слова Бронера TMZ Sports.
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