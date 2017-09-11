В Караганде организуют показ боя Головкин — Альварес
Центр бокса имени Серика Сапиева приглашает карагандинцев смотреть трансляцию боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом 17 сентября в 8:00 часов. Прийти рекомендуют раньше.
Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится на
Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
В Казахстане поединок покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».
Стоимость билетов на трансляцию боя в Центре бокса составит 500, 800, 1500 и 3000 тенге. Билеты можно покупать заранее либо непосредственно перед самой трансляцией.
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