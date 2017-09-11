Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября (утром 17 сентября — в Казахстане).

Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

В Казахстане поединок покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

Стоимость билетов на трансляцию боя в Центре бокса составит 500, 800, 1500 и 3000 тенге. Билеты можно покупать заранее либо непосредственно перед самой трансляцией.