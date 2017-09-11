Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30965948/
11 сентября 2017, 12:37 | Бокс | Sports.kz

В Караганде организуют показ боя Головкин — Альварес

Центр бокса имени Серика Сапиева приглашает карагандинцев смотреть трансляцию боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом 17 сентября в 8:00 часов. Прийти рекомендуют раньше.

Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября (утром 17 сентября — в Казахстане).

Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

В Казахстане поединок покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

Стоимость билетов на трансляцию боя в Центре бокса составит 500, 800, 1500 и 3000 тенге. Билеты можно покупать заранее либо непосредственно перед самой трансляцией.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 сентября

«Витязь» - «Барыс» 1:5. Привычный разгром

Американский журналист уверен, что Головкин не добивал Джейкобса, чтобы заманить «Канело»

Полицейские Лос-Анджелеса попросили сфотографироваться с Головкиным