СМИ считают, что Канат Ислам станет претендентом на бой с Эрисланди Ларой

«Теперь ожидается, что Ислам станет обязательным претендентом по линии WBA, а также переместится на вакантную вторую строчку рейтинга IBF», — пишет сайт Fightnews.com.



Отметим, что перед боем Ислам был на третьей позиции в рейтинге IBF в первом среднем весе. Что касается WBA, то суперчемпион в этом дивизионе сейчас Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО), чемпион — Деметриус Андраде (24−0, 16 КО).