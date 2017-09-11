СМИ считают, что Канат Ислам станет претендентом на бой с Эрисланди Ларой
Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) победил техническим нокаутом в девятом раунде канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО) в рамках вечера бокса в Астане, сообщает Sports.kz.
«Теперь ожидается, что Ислам станет обязательным претендентом по линии WBA, а также переместится на вакантную вторую строчку рейтинга IBF», — пишет сайт Fightnews.com.
Отметим, что перед боем Ислам был на третьей позиции в рейтинге IBF в первом среднем весе. Что касается WBA, то суперчемпион в этом дивизионе сейчас Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО), чемпион — Деметриус Андраде (24−0, 16 КО).
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