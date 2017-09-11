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11 сентября 2017, 11:26 | Бокс | Uralpress.ru

Челябинский метеорит теперь есть у Роя Джонса-младшего

Не оставили шанса: российские бойцы одержали уверенные победы на турнире по профессиональному боксу в День рождения Челябинска. Почетному гостю турнира Рою Джонсу-младшему подарили метеорит.

В День города 9 сентября на арене «Трактор» блестяще прошел третий для Южного Урала турнир по профессиональному боксу, организованный промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен». Мероприятие, состоявшееся при поддержке гГубернатора Челябинской области Бориса Дубровского, объединило не только сильнейших представителей мира бокса, но и первых лиц города и области и даже звезд шоу-бизнеса. Специальный гость турнира экс-чемпион мира в 4 весовых категориях, актер и певец Рой Джонс-младший внимательно наблюдал за всеми боями, находясь в первом ряду зрительного зала, а также подарил публике три своих песни.

7-часовое боксерское шоу запомнилось уверенными победами российских спортсменов, из 10 представленных пар, в 9 боях наши боксеры стали сильнейшими. Старт гала-шоу дала матчевая встреча Россия — Казахстан. Здесь не повезло дебютанту профессионального ринга челябинцу Дмитрию Мардасову. Единогласным решением судей победителем был назван гость Мадияр Жанузак. Зато не подвели титулованные боксеры-любители, чемпионка мира Александра Кулешова (до 51 кг) и чемпион Европы Эдуард Абзалимов (до 56 кг) единогласно взяли верх над соперниками Айгерим Касенаевой и Айдосом Араповым. Таким образом, со счетом 2:1 в матчевой встрече победила Россия. В награждении южноуральских бойцов приняли участие глава города Челябинска Евгений Тефтелев и заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Стоит добавить, что после награждения, Евгений Редин преподнес сувенир главному гостю турнира — Рою Джонсу младшему. На память о визите на Южный Урал легендарному боксеру вручили челябинский метеорит. Кроме того, в ходе шоу было объявлено, что решением Высшего Совета Евразийской федерации профессионального бокса, Роя Джонса возвели в статус почетного чемпиона, и в знак признания заслуг спортсмена, экс-чемпиону мира был вручен пояс Евразийской федерации профессионального бокса.

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