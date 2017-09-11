Челябинский метеорит теперь есть у Роя Джонса-младшего
Не оставили шанса: российские бойцы одержали уверенные победы на турнире по профессиональному боксу в День рождения Челябинска. Почетному гостю турнира Рою
Джонсу-младшему подарили метеорит.
В День города 9 сентября на арене «Трактор» блестяще прошел третий для Южного Урала турнир по профессиональному боксу, организованный промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен». Мероприятие, состоявшееся при поддержке гГубернатора Челябинской области Бориса Дубровского, объединило не только сильнейших представителей мира бокса, но и первых лиц города и области и даже звезд
7-часовое боксерское шоу запомнилось уверенными победами российских спортсменов, из 10 представленных пар, в 9 боях наши боксеры стали сильнейшими. Старт
Стоит добавить, что после награждения, Евгений Редин преподнес сувенир главному гостю турнира — Рою Джонсу младшему. На память о визите на Южный Урал легендарному боксеру вручили челябинский метеорит. Кроме того, в ходе шоу было объявлено, что решением Высшего Совета Евразийской федерации профессионального бокса, Роя Джонса возвели в статус почетного чемпиона, и в знак признания заслуг спортсмена,
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