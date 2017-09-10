Головкину на бейсболе подарили именной джерси
Сегодня казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет торжественное вбрасывание в матче Главной лиги бейсбола (MLB) между «Лос-Анджелес Доджерс» — «Колорадо Рокис», сообщает Sports.kz.
По этому поводу организаторы даже подарили Головкину именной джерси с инициалами GGG и первым номером.
Напомним, ранее Геннадий уже несколько раз принимал участие в церемонии торжественного вбрасывания на Dodgers Stadium.
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