Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKAD

Ранее UKAD открыл дело в отношении боксера из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Два года назад в допинг-пробе британца предположительно были найдены следы стероидов, он был временно отстранен от соревнований. UKAD намерено провести слушания по данному делу в октябре. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Когда я верну свою боксерскую лицензию, я продолжу боксировать, — сказал 29-летний британец. — Мы узнаем подробности в следующем месяце».

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне. Но перед этим Фьюри должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден.

В октябре 2016 года Фьюри сдал положительный допинг- тест на кокаин. Боксер признался, что из-за депрессии он действительно употреблял наркотики. Позднее он отказался от всех своих чемпионских поясов. После этого Британский совет по контролю за боксом (BBBC) отозвал у него боксерскую лицензию.