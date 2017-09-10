Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKAD
ТАСС, 10 сентября. Британский
боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил о намерении вернуться на ринг после завершения разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD). Слова спортсмена приводит газета The Sun.
Ранее UKAD открыл дело в отношении боксера
«Когда я верну свою боксерскую лицензию, я продолжу боксировать, — сказал 29-летний британец. — Мы узнаем подробности в следующем месяце».
Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне. Но перед этим Фьюри должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден.
В октябре 2016 года Фьюри сдал положительный допинг- тест на кокаин. Боксер признался, что
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
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