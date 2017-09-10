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https://sport.mail.ru/news/boxing/30960386/
10 сентября 2017, 23:13 | Бокс | ТАСС

Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKAD

ТАСС, 10 сентября. Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил о намерении вернуться на ринг после завершения разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD). Слова спортсмена приводит газета The Sun.

Ранее UKAD открыл дело в отношении боксера из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Два года назад в допинг-пробе британца предположительно были найдены следы стероидов, он был временно отстранен от соревнований. UKAD намерено провести слушания по данному делу в октябре. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Когда я верну свою боксерскую лицензию, я продолжу боксировать, — сказал 29-летний британец. — Мы узнаем подробности в следующем месяце».

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне. Но перед этим Фьюри должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден.

В октябре 2016 года Фьюри сдал положительный допинг- тест на кокаин. Боксер признался, что из-за депрессии он действительно употреблял наркотики. Позднее он отказался от всех своих чемпионских поясов. После этого Британский совет по контролю за боксом (BBBC) отозвал у него боксерскую лицензию.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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