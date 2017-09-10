Чемпион WBC сравнил Головкина с Терминатором

— Головкин сильный, очень сильный — в этом ему не откажешь. Он идет вперед почти как Терминатор. Также он очень техничный — люди не должны недооценивать этот аспект бокса Головкина. Геннадий более «вертикальный», он бьет без тени сомнений.



«Канело» же любит ускользать, отвечая контрпанчами. Возможно, в этом компоненте он лучший среди действующих боксеров — он делает это фантастически. Также он очень хорошо защищается и мощно действует в инсайде.

На мой взгляд, бой в конечном счете сведется к тому, сможет ли «Канело» выдержать силу Головкина? Если сможет, то, думаю, он победит по очкам. Если нет, то, очевидно, это будет нокаут в исполнении GGG. Я склоняюсь к нокауту Головкина ближе к поздним раундам. Если же «Канело» сумеет пережить шторм, Головкин ускорит темп — а «Канело» не из тех боксеров, кто будет убегать. В тот вечер это будет действительно битва, очень напряженный бой. Думаю, в первых четырех раундах оба боксера будут действовать очень осторожно, а затем стилистически лучший бокс вы увидите от «Канело». Но, как я уже сказал, все решит, сможет ли он выдержать силу Головкина, — сказал Белью.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.