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https://sport.mail.ru/news/boxing/30959927/
10 сентября 2017, 21:58 | Бокс | Sports.kz

«В моих боях не бывает выживших». Головкин сделал «намек» Альваресу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) предостерег мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в преддверии их боя, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) предостерег мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) в преддверии их боя сообщает Sports.kz. Увеличить
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— В моих боях не бывает выживших. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел здорово в бою с Джейкобсом, нокаутировал бы его, то я бы не получил этого боя с «Канело» сейчас, — приводит слова Головкина Boxingnews24.com.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.

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