«В моих боях не бывает выживших». Головкин сделал «намек» Альваресу
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) предостерег мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в преддверии их боя, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В моих боях не бывает выживших. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел здорово в бою с Джейкобсом, нокаутировал бы его, то я бы не получил этого боя с «Канело» сейчас, — приводит слова Головкина Boxingnews24.com.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter