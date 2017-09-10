«В моих боях не бывает выживших». Головкин сделал «намек» Альваресу

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— В моих боях не бывает выживших. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел здорово в бою с Джейкобсом, нокаутировал бы его, то я бы не получил этого боя с «Канело» сейчас, — приводит слова Головкина Boxingnews24.com.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.575, ничья — 24.