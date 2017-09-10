СМИ отметили доминирование Али Ахмедова над соперником и его очередной нокаут

«Али Ахмедов продолжает свое восхождение очередным нокаутом — он успел выполнить свою работу до финального гонга в восьмираундовом поединке. По ходу боя Томас четыре раза оказывался в нокдауне — Ахмедов явно доминировал в этом шоу. Ближе к шестому раунду Али показал признаки усталости, но это был лишь мимолетный успех для Джастина: потом Ахмедов вернулся к работе, и после мощной комбинации ударов рефери остановил бой», — пишет сайт.