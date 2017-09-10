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https://sport.mail.ru/news/boxing/30959926/
10 сентября 2017, 21:57 | Бокс | Sports.kz

СМИ отметили доминирование Али Ахмедова над соперником и его очередной нокаут

Сайт Boxingscene.com поделился впечатлениями от победы казахстанского боксера Али Ахмедова (9−0, 7 КО) над американцем Джастином Томасом (18−3, 7 КО), сообщает Sports.kz.

«Али Ахмедов продолжает свое восхождение очередным нокаутом — он успел выполнить свою работу до финального гонга в восьмираундовом поединке. По ходу боя Томас четыре раза оказывался в нокдауне — Ахмедов явно доминировал в этом шоу. Ближе к шестому раунду Али показал признаки усталости, но это был лишь мимолетный успех для Джастина: потом Ахмедов вернулся к работе, и после мощной комбинации ударов рефери остановил бой», — пишет сайт.

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