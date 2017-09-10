Приходит правильное время



Говорят, хорошие вещи случаются с теми, кто их ждет. Но двенадцать раундов боя между Флойдом Мэйвезером и Мэнни Пакьяо 2 мая 2015 года доказали, что слишком долгие ожидания часто приводят к разочарованию. Болельщики были недовольны не только отсутствием действий в этом «разочаровании века», но и тем, что его организация продолжалась на протяжении нескольких лет. Поэтому когда Сауль «Канело» Альварес победил Мигеля Котто 21 ноября следующего года в поединке за вакантный титул чемпиона Мира в среднем весе по версии WBC, унаследовав попутно обязательного претендента на этот пояс в лице Геннадия Головкина, Golden Boy Promotions оказалась в весьма деликатной ситуации. В скором времени необходимо было организовывать супербой Канело — GGG. Однако на деле все происходило не слишком быстро.

«Очевидно, что мы стараемся предоставлять СМИ и болельщикам бои, которых они хотят», рассказывал Boxing Monthly президент Golden Boy Эрик Гомес. «Но в то же время мы знаем, что бои такого масштаба не организуются за одну ночь».



Канело, уроженец мексиканской Гвадалахары, впервые привлек внимание широких масс любителей бокса, когда, будучи всего лишь 23 лет от роду, бросил вызов Флойду Мэйвезеру в весе 152 фунта в сентябре 2013 года. Он оказался в итоге побежден, но приобрел неоценимый опыт в течение 12 раундов противостояния с мастером техники. «Канело хотел этого боя», сказал BM тренер Эдди Рейносо, «мы, как команда, поддержали его. После этого боя Сауль Альварес приобрел огромный опыт и всеобщую известность, которая сделала его лицом бокса». С этого момента команда Канело и его промоутер начали свою миссию по дальнейшему выстраиванию бренда боксера в среде болельщиков, но его мастерство ковалось в ринге.



Перемотаем время до начала 2016 года, когда Твиттер озадачил объявлением о том, что Канело будет защищать свой титул в среднем весе в бою с Амиром Ханом (который никогда не дрался выше 147 фунтов) на выходных во время Синко де Майо (национальный праздник Мексики, Sports.kz) в Лас-Вегасе. Болельщики сомневались в сопернике и окрестили искусственные 155 фунтов «Категорией Канело», что распространилось в социальных сетях. Несмотря на критику, бой Канело с Ханом собрал более 600 тысяч покупок PPV и 27 миллионов долларов дохода. После впечатляющего нокаута в шестом раунде мексиканец позвал GGG (сидевшего рядом с рингом) присоединиться к нему в квадрате, обозначенном канатами, где с бравадой произнес монолог в адрес главы HBO Макса Келлермана. Это было не для глухих.



«Было чем-то похожим на неловкость для Канело сказать, что он будет биться с Головкиным, а затем через две недели отказаться от пояса», сказал управляющий директор K2 Promotions Том Леффлер для ВМ. «Геннадий воспринял это как неуважение к нему, как использование его в спектакле для собственного продвижения». GGG с этими словами согласен. «Если я хочу боя, я просто пойду к Тому и расскажу об этом, кем бы ни был соперник», говорил он. «Когда я вышел в ринг после поединка с Ханом, я подумал, что бой с Канело возможен, потому что это видели все… (дальше — маты). Но заставлять меня ждать годами? Это ужасно для болельщиков».



Журналисты, пишущие о боксе, на протяжении нескольких недель жужжали по поводу риторики Канело после того боя, а президент WBC Маурисио Сулейман предписал Альваресу встретиться в следующий раз с Головкиным. Так как Канело скинул с себя титул и объявил, что возвращается в более низкий вес, чтобы сойтись с Лиамом Смитом за титул WBO, критика еще больше усилилась. И не только среди болельщиков. GGG считал этот бой делом решенным, и его разочарование росло, поскольку потенциальные поединки с Крисом Юбэнком-младшим и Билли Джо Сондерсом сорвались.



В конце концов, Головкин определился с боем с представителем полусреднего веса Келлом Бруком 10 сентябре в Лондоне, за неделю до Канело — Смит. Теперь настало время получать свою долю критики команде GGG. Неужели Леффлер неспособен обсуждать большие бои? Должен ли Головкин подняться в весе? «В этот момент Геннадий был очень расстроен», рассказывал Леффлер, «он продолжал задаваться вопросом, сможет ли кто-нибудь из топовых средневесов выйти в ринг с ним. Для боя с Бруком у него не было большой мотивации, и это было очевидно в том безрассудном поединке, который он провел».



Тем не менее, оба, и Головкин, и Канело, одержали досрочные победы, продолжив свое успешное продвижение.



Бой GGG с Бруком собрал до отказа полную «О2 Арену» и 500 тысяч покупок PPV Sky Box Office, а также респектабельный рейтинг HBO. Поединок Канело — Смит сделал меньше половины продаж PPV HBO по сравнению с боем с Ханом, но привлек большую аудиторию в более чем 51 тысячу зрителей на стадионе АТиТ в Арлингтоне, штат Техас, домашней арене клуба НФЛ «Даллас Ковбойс». Несмотря на солидные цифры, обе стороны поняли, что коллективное терпение публики истощено, и начали переговоры о бое Канело — Головкин. Хозяин Golden Boy Оскар Де Ла Хойя пообещал, что он состоится в сентябре 2017-го, но многие продолжали относиться к его словам пессимистически. В конце концов, это бокс.



В начале этого года Golden Boy объявил о всемексиканском сражении между Саулем Альваресом и Хулио Сесаром Чавесом-младшим 6 мая в Лас-Вегасе. Этот поединок вновь вызвал массу критики, — особенно из-за веса 164,5 фунтов, получившего теперь уже от раздраженных болельщиков название «Категория Супер Канело». Тем временем, все взгляды были устремлены на Головкина, который столкнулся с самым жестким в своей профессиональной карьере соперником, коренным бруклинцем Дэниелом Джейкобсом, в знаменитом «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке 18 марта. После конкурентного боя, в котором он выглядел уязвимым, уроженец Казахстана одержал победу с небольшим преимуществом, записав на свой счет в процессе поединка нокдаун. Джейкобс имел больше успеха, чем прогнозировалось многими, исполнив несколько жестких ударов, которые останавливали атакующие порывы GGG. Могло ли это повлиять на бой с Канело, договор о проведении боя с которым был в конечном итоге подписан? «Абсолютно», сказал Головкин для ВМ, «это бизнес. Канело никогда не захотел бы биться со мной по спортивным мотивам, это все из-за бизнеса. Дэниел Джейкобс помог мне получить Golden Boy и Канело, чтобы сразиться с ним».



«Переговоры, действительно, закипели после боя с Джейкобсом», говорит Леффлер, «просто финализировались структура и цифры. Мы закончили тем, что подписали контракт за неделю до боя с Чавесом». Несмотря на то, что бумаги были подписаны за несколько дней, Головкин оставался в Лос-Анджелесе до поединка Канело — Чавес. Оба боевых лагеря, их промоутеры и руководители НВО запланировали быстрое объявление, которое должно было произойти незамедлительно после того, как Канело разберется со своими делами с Чавесом. Тем не менее, несмотря на то, что контракт был подписан, и бой договорен, сторона Головкина задавалась вопросом, не будет ли это повторением ситуации, которая сложилась после боя с Амиром Ханом. «Он не хотел лететь в Вегас», рассказывал Леффлер для ВМ. «Говорил, что не верит, что бой действительно состоится, пока не войдет в ринг и не встанет напротив Канело».



Но это не стало повторением ситуации после боя с Ханом. И для измученных поклонников бокса это не будет повторением боя Мэйвезер — Пакьяо. На этот раз силы, которые столкнулись в этом часто разочаровывающем виде спорта, сделали все правильно. Бой Канело — Чавес принес много денег Golden Boy, но, что важнее, он послужил в качестве громкой рекламы для разборок с Головкиным. Мыльная опера, которая началась после боя и включала в себя конфетти, интервью и первую битву взглядов соперников, всколыхнула болельщиков, которые никогда и сдавались. Наконец-то бой Канело — Головкин стал реальностью, и похоже было, что время для него было выбрано правильно.



Финансовые подробности сложной сделки остаются в тайне, как и другие детали. «Имеется пункт о возможности реванша, но для его активации необходимы определенные вещи», сказал Гомес. «Существует возможность повторного поединка для обоих соперников. Но статьи контракта конфиденциальны, и я не могу разглашать какие-либо подробности».



Канело vs. Головкин — это масштабное событие, несомненно, крупнейшее в год возрождения бокса для Америки. В процессе общения с обоими лагерями становится очевидным, что все участники происходящего чувствуют: этот бой может привести к чему-то большому. «Это тот тип боя, который может стать трилогией», сказал Гомес в интервью Boxing Monthly, «мы надеемся, что болельщики получат то, за что платят, и многое другое», согласен Леффлер. «Я не удивлюсь, кто бы ни победил, если мы увидим реванш или третий бой», говорит он. «В отличие от противостояния Уорд — Ковалев, где промоутеры и бойцы не ладили, у нас отличные отношения с Golden Boy. Это одно из тех уникальных событий, в которых у вас есть не только два лучших бойца в среднем дивизионе, но и два самых продаваемых в нем боксера».



Как только бой был анонсирован, несколько мест представили предложения о проведении мероприятия. Стадион АТиТ хотел вернуть Канело в Техас, владелец «Лос-Анджелес Доджерс» Эрвин «Мэджик» Джонсон выставил существенную ставку, но в конечном итоге выиграла «Т-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе. И, вопреки распространенному мнению, это имело отношение к гораздо большему, чем финансы. «В Вегасе на этой неделе проводится много праздничных мероприятий в честь Дня Независимости Мексики», рассказал Гомес. «В эти выходные пройдет 9 концертов, и участвовать в этом всем будут лучшие мексиканские и латиноамериканские исполнители и группы. Нам тоже хотелось связать эти события для перекрестного промоушна. Там будет царить атмосфера праздника».



Golden Boy Promotions имеет большую историю взаимоотношений с Вегасом, — особенно с руководителями MGM, которые владеют «Т-Мобайл Ареной», — достаточно вспомнить бои с Мэйвезером, а до того многочисленные поединки самого Де Ла Хойя. Однако Головкин будет биться в Городе грехов впервые. Канело вполне комфортабельно чувствует себя в Неваде, проведя там 8 своих боев с 2012 года. В последнее время в Вегасе принималось определенное количество спорных решений, — в первую очередь, в первой встрече Андре Уорда и Сергея Ковалева в ноябре прошлого года. Обеспокоена ли команда GGG судейством в Вегасе? «Абсолютно нет», сказал Головкин для ВМ, «я считаю, судить будут профессионально, потому что это будет самый большой бой в боксе. Все посмотрят этот поединок. Если судьи плохие, это плохо для спорта. Я считаю, что здесь совсем другая ситуация, чем в случае с боем Уорд — Ковалев».



Когда его спросили, является ли Канело лучшим соперником в его карьере, Головкин был уважительным. «Я думаю, что так», сказал он, «думаю, что с его возрастом и его стилем в последних паре боев он выглядел хорошо». Затем GGG стал менее дипломатичным, опасаясь, что слишком хвалит своего врага. «Но у Канело нет опыта выступлений в 160 фунтах, а его последний оппонент, Чавес-младший, — ничто, британец Лиам Смит — ничто».

Прошло уже пять лет с тех пор, как Головкин дебютировал на НВО в бою против поляка Гжегожа Проксы. За это время он перешел от относительного невежества к участию в самом большом за многие годы бою. Поскольку его статус вырос, выросли и обязательства перед СМИ, что GGG не нравится, но он понимает, что это является частью проделываемой им работы. «Я думаю, он рассматривает это как необходимое зло», рассказал Леффлер, «но понимает его ценность. Головкин предпочел бы оказаться в спортзале, где он подпитывается новой энергией».



Этот парень, Канело, разозлил его, говорит тренер Абель Санчес для ВМ, «всем, что он сделал после боя с Ханом, и всеми разговорами вокруг пояса WBC. Он хочет наказать Канело. Геннадий — это тип парня, который не любит говорить, он ненавидит слышать, как люди говорят гадости и не отвечают за это».



Санчес привлек опытных бойцов из первого среднего веса, таких, как Джулиан Уильямс (23−1−1, 15КО) и Тони Харрисон (24−2, 20КО), чтобы сражались с его бойцом в Биг Бер, штат Калифорния. Для подготовки к бою с Джейкобсом Санчес приглашал более крупных спарринг-партнеров, поскольку нужно было настраиваться на гораздо более крупного соперника. На этот раз они готовятся к другому. «Тренировочный процесс одинаков, но спарринг-партнеры разные», сказал Санчес, «они меньше, они быстрые 154-фунтовые средневесы, чтобы сосредоточиться на скорости».



Для команды Канело это второй шанс проявить себя в бою с элитным соперником, и многое изменилось за 4 года после боя с Мэйвезером. «Канело стал лучше», говорит Рейносо. «как я уже говорил, у него теперь больше опыта. Он проявляет больше контроля в ринге». До сих пор в лагере Канело все происходит «как обычно», но Рейносо дал понять, что они очень серьезно относятся к GGG. «Мы знаем, что Головкин очень силен и очень опасен своей мощью», говорит он. «Вот почему мы работаем над разными аспектами обороны, скоростью и прочим, чтобы свести это на нет». Разумный Рейносо полагает, что его боец будет готов к Головкину в нужный момент правильно. «Все знают, что в этом виде спорта всегда может что-то случиться, но нет никаких сомнений в том, что Канело победит».



Отвечая на вопрос о сильных и слабых сторонах своего оппонента, Санчес сам бьет со всей силы. «Вы, ребята, делаете Канело в СМИ панчером, но он не такой», говорит тренер. «Он обладает скоростью рук. У него быстрые руки, он выбрасывает комбинации, но у него слабый удар». Что касается плана действий, Санчес собирается вести бой на ранней стадии тактически, а затем вымотать соперника. «Первые несколько раундов будут сложными, но как только мы освоимся со скоростью, это будет бой Геннадия, какие мы привыкли видеть. Мы не можем позволить Канело диктовать свой ритм с комбинациями», сказал Санчес. «У него нет движения ног, чтобы удержать Геннадия на дистанции. Я думаю, что Канело будет тяжело противостоять Головкину 12 раундов. И если он это попытается сделать, ему будет больно, его уронят».



Ясно, что команда Головкина вступает в свой самый большой бой с затаенной обидой. Для Канело, природного контрпанчера, который преуспевает в ближнем бою с соперниками, это может напрямую сыграть в его пользу. Данные CompuBox показывают, что исторически Головкин является более активным из двух бойцов, но также и чаще получает удары. Некоторые болельщики теоретизировали еще полтора года назад, что все с этим боем было спланировано напоказ только для того, чтобы расстроить Головкина и заставить его выйти из игры. Другие предполагают, что Канело никогда не хотел этого поединка и подписался только потому, что Головкину, казалось, в некоторых эпизодах было тяжело с Джейкобсом. Но если вы спросите об этом руководителей Golden Boy Promotions, то вам ответят, что их боец все время хотел данной встречи, просто это было вопросом времени.



«Самое главное, когда вы организовываете большие бои, — это готовность обеих сторон», сказал Гомес. «Как только это произойдет, вопрос окажется только в том, чтобы идти пункт за пунктом и согласовывать их. Это требует немало времени, потому что имеется много всего, что необходимо учитывать. Но Оскар Де Ла Хойя всегда обещал, что этот бой состоится, и мы сдержали это обещание».



Билеты на большое событие на «Т-Мобайл Арене» были распроданы в июле. Закрытые телетрансляции доступны в 8 различных казино Вегаса и почти наверняка будут распроданы. Все готово к самому ожидаемому бою в среднем весе за долгое время. Станет ли он однозначным поражением одной из сторон, может быть, противоречивым противостоянием, или, возможно, началом классического соперничества из нескольких поединков? Мы узнаем об этом 16 сентября в Вегасе.

Майкл Монтеро,

Boxing Monthly,

перевод Sports.kz.