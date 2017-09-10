Тренер Головкина прокомментировал нокаут «Чоколатито»

«Мэнни Пакьяо бывал в гораздо более тяжёлых нокаутах и выступал хорошо после них. Всё зависит от промоутера Чоколатито мистера Хонды. Если Роман решит продолжать карьеру, ему потребуется небольшой отдых. Но я уверен, что они примут правильное для него решение», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.