Тренер Головкина прокомментировал нокаут «Чоколатито»
Знаменитый тренер по боксу Абель Санчес считает, что Роман «Чоколатито» Гонсалес может оправиться после тяжёлого нокаута в бою с чемпионом мира во втором легчайшем весе Срисакетом Рунгвисаем. Гонсалес оказался на полу в четвёртом раунде.
«Мэнни Пакьяо бывал в гораздо более тяжёлых нокаутах и выступал хорошо после них. Всё зависит от промоутера Чоколатито мистера Хонды. Если Роман решит продолжать карьеру, ему потребуется небольшой отдых. Но я уверен, что они примут правильное для него решение», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.
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